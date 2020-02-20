Moncler Genius ve 2020 Yılının Özel İş Birlikleri

Jil Sander ve Gucci’nin Sonbahar / Kış 2020 şovlarının ardından Moncler Genius, Milano Moda Haftası’nın ilk gününü bir beğeniyle ile tamamladı. Lüks marka 2020 akışı için üç özel projeyle birlikte sekiz marka ile işbirliğini açıkladı. Markalar arasında JW Anderson, Richard Quinn, 1952, Grenoble, Simone Rocha, Craig Green, 1017 ALYX 9SM, özel parça tasarımında; RIMOWA, Poldo Dog Couture ve Mate Bike bulunuyor. Sunum ise; tasarımcıların tasarımlarını sergiledikleri bir moda tema parkına dönüştürülen büyük bir depoda yapıldı.

Rimowa

Rimowa

JW Anderson’ın şovunda, çeşitli silüetlere dahil edilmiş farklı bir renk paletine sahip Genius Collection 1 seyir kitabından parçalar sunuldu. Anderson’ın ana fikri ise şöyle; “şişirilmiş bir arşiv” Bu yüzden de geçmişte yaptıkları parçaları, Moncler tekniğini kullanarak şişirdiler.

Mate Bike

Veronica Leoni ve Sergio Zambon ise en son 1952 serisini kavramsallaştırdılar ve koleksiyon için “kayıp bir cennet arayışı içinde bir kadın ordusu hayal etme” fikrini hayata geçirdiler. Büyük baskılar ve dokularla birlikte nötr tonların patlamalarına şahit oluyoruz.

Poldo Dog

Poldo Dog

Londra doğumlu tasarımcı Craig Green ise sadeliği uç noktalara taşıyor. 1017 ALYX 9SM’den Matthew Williams da, bu sezon son paylaştığı tasarımlarını sergilemenin yenilikçi bir yolunu sundu. Özel donanım bağlantılarıyla renklendirilen montlar podyumun dikkat çekenlerindendi.

Richard Quinn, bu sezon 60’ların temasına odaklandı, ancak uzay çağında bir bükülme ile. Modeller, Quinn’in üst düzey lüks başlıklar ile eşleştirilmiş cesur imza baskılarını podyumda sergilesi.

Richard Quinn

Richard Quinn

1017 Alyx 9sm

1017 Alyx 9sm

Craig Green

Craig Green

Craig Green

Simone Rocha

Simone Rocha

Grenoble

Grenoble

1952 women

1952 women