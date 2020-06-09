Muhtemelen Bilmediğiniz Keşfedilmesi Gereken 3 Erojen Bölge

Vücudumuzda uyarıldıklarında daha da hassaslaşan ve bu hassaslığı zevke dönüştüren erojen bölgelerin bazılarına hakimiz. Klitoris ve göğüs uçları en bilinen erojen bölgelerden. Peki halen keşfetmediğiniz bazı erojen bölgeler olduğunu söylesek? Bu yepyeni keşifle dilerseniz mastürbasyon esnasında dilerseniz de partnerinizle yepyeni zevklere ulaşabilirsiniz!

Göğüs arası

Göğüs uçlarına fazla odaklanmış haldeyseniz göğüs arasındaki boşluğun keyfine henüz varmamış olabilirsiniz. Özellikle bu bölgede soğuk-sıcak oyunları oynamayı deneyin. Partneriniz bu alana nefesini üfleyebilir veya bir buz küpünü göğüs uçlarınızda gezdirdikten sonra buraya geçebilir. Aynı şekilde kendi kendinize de burada buz ile hassasiyet yaratabilirsiniz.

Ayrıca ön sevişme esnasında aromatik yağlardan hoşlanıyorsanız partneriniz göğüslerinizle bu yağlar yardımıyla ilgilenirken parmak uçlarıyla göğüs aranıza bırakacağı ufak dokunuşlar sizi çıldırtmaya yetecek! Seksin ilerleyen aşamalarında göğüs aralarınızın partnerinizin penisi için de sizin zevkiniz için de harika bir yer olduğunu unutmayın.

vücuttaki erojen bölgeler

Alt karın bölgesi

Erojen bölgelerin keşfinin en keyifli yanı nasıl dokunacağınız konusunda denemeler yapmak. Elleriniz ve parmaklarınızla alt karın bölgenizde dairesel dokunuşlar yapın. Daireleri küçülterek aşağıya doğru inin. Eğer bu dokunuşları partneriniz yapıyorsa elleri sizi adeta kavrayarak alt karın bölgesinden kasık kemiğinin üstündeki kısma, kenarlarına ve sonra iç uyluklarınıza doğru geçerek size zevki yaşatabilir. Tüm bu yönü dili ve şehvetli öpücükleriyle yapması ise paha biçilemez olacaktır!

Alın ve göz kapakları

Şimdi sizi biraz şaşırtma vakti! Erojen bölgeler vücut tiplerine göre farklılık gösteriyor; ancak doğru dokunuşlar doğru anlarda yapıldığında bambaşka yerlerden zevke ulaşmak, tahrik olmak mümkün. Tıpkı alın ve göz kapakları gibi!

Cinsellik uzmanları bu alanların rahatlatıcı oldukları için seksi bulunmadığını, haliyle de erojen bölge olarak düşünülmediğini söylüyorlar. Ve ekliyorlar “işte tam da rahatlatıcı oldukları için seksi!”.

Partnerinizin göz kapaklarının iç kısmından, dışa doğru yavaş hareketlerle parmaklarınızı yüzeyde gezdirin. Parmağınızı kaldırarak hareketi birkaç sefer tekrarlayın. Dilerseniz masaj yağlarıyla partnerinizin yanaklarına, çene hatlarına doğru geçebilirsiniz. Dairesel hareketlerle masaj yaparken ıslak öpücükler bırakmayı ihmal etmeyin. Ardından alın kısmına geçin. Baskıyı çok hafif miktarda artırın. Ön sevişmeyi bu ritüelle başlatabilirsiniz. Hem seksi hem de rahatlatıcı!