Muhteşem Duran Islak Görünümlü Saç Modelleri

Sezonun en önemli trendlerinden ıslak görünümlü saçlara hazır mısınız? Islak görünümlü saç modelleri, sadece kırmızı halıda değil günlük yaşamda da rahatça kullanılabilen bir model.

İşte muhteşem duran ıslak görünümlü saç modelleri:

gıgı hadıd geriye yatıştırılmış ıslak saçlarıyla

Özellikle ünlülerin de kırmızı halıda sık sık tercih ettiği bu modeli pratik ve şık görünümü sayesinde gündüz de kullanabilirsiniz.

rıta ora ıslak görünümlü saçlarıyla

İster saçları geriye doğru tarayarak isterseniz de ortadan ayırıp her iki yana yapıştırarak da kullanabilirsiniz.

adrıana lıma kırmızı halıda ıslak görünümlü saçlarıyla

Islak görünümlü saç modelleri makyajı daha iyi göstermesi ve yüzü vurgulamasıyla da dikkat çekiyor.

kylıe jenner ıslak kaküllü saç modeli

Özellikle ünlülerin de kırmızı halıda sık sık tercih ettiği bu modeli pratik ve şık görünümü sayesinde gündüz de kullanabilirsiniz.

kım kardashıan met gala 2019’da ıslak saçlarıyla

Yapımı çok pratik olan ıslak saçlı görünümü kullanmak için illa yaz aylarını beklemenize gerek yok. Bir sprey ve şekillendirici kremle ıslak saç görünümüne ulaşabilirsiniz.

kate bosworth

Islak görünümlü saç modellerini illa ki açık saçlarda kullanmak zorunda değilsiniz. Kate Bosworth gibi topuzunuza daha dikkat çekici bir hava katmak için ıslak efekt verdiğiniz saçlarınızı gergin bir şekilde topuz formuna getirin.

jessıca stam

Islak görünümlü saçların en iyi cesur kırmızı dudaklar veya smokey göz makyajıyla etkileyici göründüğü de bir gerçek.

doutzen kroes saç modeli

Doutzen Kroes, hem doğal hem de şık görünümü yakalamış olan ünlülerden. Siz de Kroes gibi günlük görünümünüze hareket kazandırmak için kullanabilirsiniz.

gıgı hadıd saç modelleri

Gigi Hadid’in de kullandığı gibi saçınızı ortadan ikiye ayırıp verdiğiniz şekli sprey ile sabitleyebilirsiniz. Saçınızın çok ıslak olmaması dikkat etmeniz gereken tek püf noktası.

margot robbıe saç modelleri

Islak saçlarınızı istediğiniz yönde tarayın ve saç şekillendirici ile ya da sprey yardımıyla sabitleyin. Taradığınız saçınızı şekillendirirken saç şekillendirici ürünleri yoğun bir şekilde saç diplerine uygulamamanızı öneririz. Genel olarak tüm saça dağıldığına emin olun. Saç dipleri ağırlıklı sürdüğünüz ürün saç ıslak görünümden çok yağlı görünmesine sebep olabilir.

en iyi ıslak görünümlü saç modelleri

Islak görünümlü saç modelleri, etkileyici duruşları nedeniyle podyumda da sıklıkla kullanılan modellerden biri.

ıslak görünümlü saç nasıl yapılır?

Islak saç görünümde en çok tercih edilen bir diğer model ise geriye doğru tarayıp at kuyruğu ya da küçük bir topuz yapmak.

Jennıfer lawrence saç modelleri

Bir de saçınızın uzun süre kalıcılığını artıracak şu noktaya da dikkat etmenizde fayda var. Saç şekillendirici sürmeden önce durulama gerektirmeyen bir bakım kremi de uygulamanız isabetli olacak.

emma roberts saç modelleri

Özellikle saçınız kısaysa şekil vermekte çok düşünmeyeceğiniz ortada. Geriye doğru taramanız ve sabitlemeniz yeterli olacaktır. Sonucun mükemmel olduğunu göreceksiniz!

rosıe uhntıngton-whıteley ıslak görünümlü saç modeliyle

Rosie Huntington-Whiteley’nin İngiliz Moda Ödülleri töreninde tercih ettiği ıslak saç görünümü bizim favorilerimizden.