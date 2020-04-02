Mükemmel İletişimleriyle Dikkat Çeken Burç Çiftleri

Bazı insanlar vardır; kusursuz iletişimleriyle size kendilerini hayran bırakırlar. Bu ikililer bazen yakın arkadaştır, bazense sevgili. Ne olursa olsun, sahip oldukları o mükemmel iletişime özenmemek elde değildir.

Araştırmalara göre dört burç çifti iletişim konusunda adeta ders veriyor.

İşte iyi iletişim kurabilen, iyi anlaşan burçlar:

Koç ve İkizler

Koç ve İkizler, kültürel anlamda birbirleriyle uyum içerisindedirler. Tutkuları ve maceracı ruhu ile hayatı yakalayan Koç’un, merak duygusunu hissetmeyi seven İkizler burcunun ilgisini çekmesi de haliyle kaçınılmazdır. Yaşam enerjileriyle dikkat çeken bu iki burç bir araya geldiğinde geleceğe dair planlar, maceralar hayal ederler. Aralarında bitmek tükenmek bilmeyen bir sohbet vardır. Daima konuşacak bir şey bulabilirler.

EN UYUMLU BURÇLAR

Oğlak ve Başak

Evet dürüstlüğü herkes sever. Ancak bazı kişiler duygu ve düşünceleri konusunda zaman zaman açık olmayabilir. Kolay ifade edemeyebilirler. Başak ve Oğlakları ortak noktada birleştiren şey ise dürüst ve net bir iletişimin peşinde olmalarıdır. Bir sorunla karşı karşıya kaldıklarında, konuşup ortak bir çözüm bulmak için uğraş gösterirler. Bu özveri ve sabır da ömür boyu sürecek bağın temellerini sağlamlaştırır.

EN İYİ ANLAŞAN BURÇLAR

Yay ve Aslan

Yay ve Aslanlar birbirlerini okumada mükemmeldirler. Akıllarından geçenleri, birbirlerinin neler hissettiklerini tahmin edebilirler. Açık bir iletişimleri vardır. İki taraf da pasif agresif tavırları sevmez. Bu nedenle sorunlar hemen o an çözülür. Bu da ilişkideki kusursuzluğu taçlandırır.

İLETİŞİMİ BAŞARILI BURÇLAR

Balık ve Yengeç

Hassas, düşünceli ve empati yeteneği yüksek iki burç bir araya gelince elbette etkili iletişimden bahsedebiliriz. Yengeç ve Balıklar birbirlerine birer ayna gibidir. Aynı şeyleri düşünüp aynı anda söyleyerek buna her defasında şaşkınca hayran olabilirler. Mizah anlayışları, romantik beklentileri aynı olan bu burçların aşkta ve cinsellikte uyumu da bir hayli cezbedicidir.