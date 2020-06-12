Mutlu Çiftlerin Aşkı Tazeleyen Alışkanlıkları

Aşk, bazen karmaşık bir hal alsa da derinlerde bir yerler hissettiğimiz ve bizi hayata en çok bağlayan duygulardan biri. Bir çift olabilmek, sevmek ve aynı kişi tarafından sevilebilmek ise huzuruna doyulmayan durumlardan.

İlişkiler elbette mutlu bir şekilde başlar. Ancak cicim aylarına inanmayı reddediyoruz. Doğru bir birliktelikte yıllar sonrasını bile cicim ayları mutluluğunda yaşayabilmek mümkün. Bunu başarabilen çok çift var ve bu umut verici!

Peki bu mutlu çiftler mutluluklarını, aşklarını nasıl ilk günkü gibi koruyabiliyorlar?

İşte mutlu çiftlerin aşkı tazeleyerek ilişkilerini besleyen ortak alışkanlıkları:

İlişkide dokunmanın önemi

Sevgi beraberinde dokunma ihtiyacını da getirir. Sevdiğiniz kişiye dokunmak, romantik anlamda bir dokunuş olmasa dahi bir şekilde temas etmek istersiniz. Bu yan yana otururken elinizi bacağına, omzuna atmak da olabilir, bacağınızı onun bacaklarına uzatmak da. Kendi stiliniz nedir bilinmez ancak birbirine dokunmadan duramayan çiftlerin aşklarının her daim taze olduğu bir gerçek!

MUTLU İLİŞKİNİN SIRLARI

Gün içi iletişim kurma ihtiyacı

Elbette bazı günler es geçilebilir. Pek çok nedenden ötürü yoğunluk olabilir. Ancak mutlu bir çift, zorunluluktan ya da yanlış anlaşılma korkusuyla değil; en azından birbirlerinin sesini duymak için ya da günlerinin nasıl geçtiğini öğrenmek için birbirleriyle iletişim kurmak istiyorlar. Çünkü sevgi beraberinde saf bir merak duygusu da getiriyor. “Acaba nasıl, günü nasıldı” diye düşündürüyor ve iletişim kaçınılmaz oluyor.

AŞKI TAZELEMENİN YOLLARI

Birlikte gülmek!

Bir gülüşü paylaşmaktan daha değerli ne olabilir ki! Bir şeye birlikte gülerken gözlerin aniden buluşmasındaki o naif sevgi sanıyoruz ki paha biçilemez. Ancak yan yana olmadığınızda da güldüğünüz bir tweet ya da gönderiyi birbirinize göndermeniz, sizi güldüren bir şeyi sevdiğinizle de paylaşmanız mutlu bir ilişkiyi taçlandıran detaylardan.

Seni seviyorum demenin yolları

Özellikle yeni bir ilişkiyse bu iki kelimelik cümleyi daha sık duymak istiyor olabilirsiniz. Ancak ilişki oturdukça ve çiftler birbirini tanıdıkça bilirsiniz ki “seni seviyorum” demenin yolu sadece bu iki kelime değildir. Bazen partneriniz omzunuzda uyurken hareket edememenizdir, bazense sevgilinizin sizin besin hassasiyetinize göre bir restoran belirleyerek romantik bir buluşma ayarlamasıdır.

Özetle, sizi tanıdıkça seveceğiniz ya da ihtiyacınız olan şeylere göre hareket etmesi sevgilinizin ya da eşinizin size somut olarak “seni seviyorum” deme şeklidir ve özeldir.

SENİ SEVİYORUM DEMENİN YOLLARI

Yatağa aynı anda girmeye özen gösterin.

Mutlu bir ilişkinin bir diğer alışkanlığı ise aynı anda uyumak! Günün sonunu birlikte getirmek, sadece seks için değil, uyumak için de yatağa aynı anda girmek çiftler arasındaki samimiyeti ve aşkı artırıyor. Bazı günler erkek arkadaşınız oyuna dalmış olabilir. Tavsiyemiz sizin de ona katılmanız ya da o sırada başka bir şeyle oyalanmanız. Oyun bittiğinde siz de kitabınızı ya da dizinizi bırakarak sevdiğiniz kişiyle yatağa birlikte geçebilirsiniz. Bu, bir çift yani takım olma hissini güçlendirecek.

İltifatların gücü

Çiftlerin birbirine iltifat etmeleri, yaptıkları bir şeyi onaylamaları ve takdir etmeleri kabul görmeyi isteyen yanımızı tetikleyerek bizleri mutlu ediyor. Bu nedenle en basit örnek olarak çiftlerin birbirlerine hazırladıkları bir yemek ya da salataya dahi nazikçe iltifat etmeleri sağlam bir ilişkiyi beraberinde getiriyor.