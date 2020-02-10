Natalie Portman’ın Oscar’a Damgasını Vuran Pelerini

9 Şubat gecesi gerçekleşen 92. Oscar ödül töreninin en çok konuşulan isimlerinden biri de; Natalie Portman oldu. Ünlü oyuncunun Dior Haute Couture İlkbahar-Yaz 2018 koleksiyonundan tercih ettiği pelerin ceketi, tek başına kırmızı halının yıldızı oldu.

Ceketin dikkat çekmesinin sebebi ise; üzerinde Akademi tarafından aday gösterilmeyen kadın yönetmenlerin adlarının yazılı olması. Muhabir Amy Kaufman’ın şu sözlerini hatırlayalım: “Bu yıl inanılmaz çalışmaları görmezden gelinen kadın yönetmenler söz konusu.” Pelerin üzerine işlenen isimler ise; Hustlers’dan Lorene Scafaria, The Farewell filminden Lulu Wang, Little Women’ın yönetmeni Greta Gerwig, A Beautiful Day In The Neighborhood filminden Marielle Heller, Atlantics’ten Mati Diop, Queen & Slim’den Melina Matsoukas, Honey Boy’dan Alma Har’el ve Portrait of a Lady on Fire filminden Céline Sciamma.

  • Natalie Portman
  • Natalie Portman’ın çok konuşulan ceketi
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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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