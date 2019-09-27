Natalie Portman’ın Siyah Mini Elbise Şıklığı

Başrolünde yer aldığı yeni filmi Lucy in the Sky filminin tanıtım turunda olan Natalie Portman, Los Angeles galasındaki görünümüyle radarımızda.

38 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Portman, galada tercih ettiği uzun kollu siyah Givenchy elbisesiyle göz kamaştırdı. Elbisesini ince bantlı siyah ayakkabılarıyla eşleştiren yıldız kesinlikle çarpıcı görünüyor.

Natalie Portman’ın güzellik görünümü sonbahar için vazgeçilmezlerden.



Güzellik görünümünde ise; saç modelini omzuna düşen gevşek dalgalarla tamamlarken, koyu kırmızı dudakları ise makyajının vurgulayıcı noktalarından. Yoğun siyah eyeliner’ı ise sonbahar güzellik görünümü için kopya çekmeye müsait.