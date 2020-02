Naz Aydemir Akyol’un Bakım Ritüelleri

Fenerbahçe OPET Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı pasörü

Naz Aydemir Akyol’un güzellik rutinini öğrenmek için evine konuk oluyoruz.

BAKIMLA İLK TANIŞMA

“Bakımla, hatırladığım kadarıyla anneannemin mavi kutulu Nivea Nemlendirici Bakım Kremi’ni görerek tanıştım. Onu sürerken anneannemi izlediğimi hatırlıyorum. O zamanlar ben de heveslenip yüzüme bir iki parça krem sürüp kendimce süslenirdim.”

Fotoğraf: SERKAN ELDELEKLİOĞLU

CİLT BAKIMI RUTİNİ

“Sabahları soğuk suyla yüzümü yıkayıp, Homemade Aromaterapi Günlük Nemlendirici Yüz Kremi’yle nemlendiriyorum. Akşam da doğal bentonit killi sabunumla yıkayıp, sorunlu bölge varsa üzerine kantaron yağı sürüp yatıyorum. Yüzüme yapabildiğim maksimum bakım bu kadar.”

MAKYAJ SEANSLARI

“Çok sık makyaj yapamıyorum. Yaptığımda da önce Make Up For Ever Ultra HD Stick Fondöten’i sürüyorum. Göz altlarımı kapatmak için Giorgio Armani High Precision Retouch Concealer’ı kullanıyorum. Maskarada tercihim Lancôme Hypnôse Drama. Oldukça hacim veren bir maskara… Göz makyajının ardından Nars Orgasm Allık kullanıyorum. Ruj olarak, şayet gündüz makyajı yapmışsam M.A.C Twig; akşam bir davete gideceksem de M.A.C Russian Red ya da Diva sürüyorum. Makyaj yapmak iki, üç dakikamı alıyor. Keşke highlight uygulamayı da öğrenebilsem. Ama sanırım o kadar profesyonel bir makyaj uygulamak için daha vaktim var.”

Fotğraflar: SERKAN ELDELEKLİOĞLU

Naz Aydemir Akyol

SAÇ BAKIMI

“Saçlarımı sadece şampuanla yıkıyorum. Ara sıra da saç kremi kullanıyorum. İhtiyaç durumunda ise argan yağı imdadıma yetişiyor.”

EL VE AYAK BAKIMI

“Eğer başucuma veya çantama krem koymazsam, sürmek aklıma bile gelmiyor. Tırnak etlerime yağ

sürmeye ve fırçalamaya çalışıyorum. Doğumdan sonra, yani geçtiğimiz 14 ay içinde bir kutu dahi krem bitiremedim henüz. Bazen de eğer unutmazsam, gece yatmadan tırnak etlerime yağ sürüyorum.”

Fotoğraf: SERKAN ELDELEKLİOĞLU

Fotoğraf: SERKAN ELDELEKLİOĞLU

PARFÜM TERCİHLERİ

“Genellikle Givenchy Play for Her kullanıyorum. Zamanında iyi ki stok yapmışım. Çünkü şu an

piyasadan kalktı, artık maalesef satılmıyor. Şimdiyse yeni parfüm olarak ne seçsem diye düşünüyorum. Parfümünü kolay kolay değiştirebilen insanlardan değilim ne yazık ki…”

ÖZEL SIRLARI

“Yüzümde ve vücudumda sorunlu bölgelere kantaron yağı sürmek ve yüzüme Gülsha Tam Gül Suyu sıkmak dışında bir sırrım yok.”