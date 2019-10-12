Nemlendirici ve Ferahlatıcı Etkili En İyi Yüz Spreyleri

Gündüz ya da gün ortası olması hiç fark etmiyor. İhtiyacımız olduğunda yüz spreylerimiz her zaman tazelenme etkisi için en iyi yardımcılarımız!

İşte nemlendirici ve ferahlatıcı etkili en iyi yüz spreyleri:

Bobbi Brown Face Mist

bobbı brown face mıst

Bobbi Brown’un bu yüz mist’i, ciltteki kızarıklıkları dindiriyor, içeriğindeki yeşil çay ve salatalık özleri ile cildi ferahlatıyor. Nemlendirme etkisi de cabası!

Herbivore Rose Hibiscus Coconut Water Hydrating Face Mist

Herbivore Rose Hibiscus Coconut Water Hydrating Face Mist

Bu botanik temelli sprey, hindistan cevizi ve aloe vera yapraklarıyla cildinizin salisilik asit ihtiyacını doğal olarak karşılıyor; gözeneklerinizi küçültüyor ve kızarıklıkları engelliyor.

Origins GinZing Energy-Boosting Treatment Lotion Mist

Origins GinZing Energy-Boosting Treatment Lotion Mist

Cildinize enerji verecek ve nem dengesini sağlayacak nar, ginseng ve kahve özleri barıdıran bu spreyi gündüz rutininize eklemeniz gerek!



Glossier Soothing Face Mist

Glossier Soothing Face Mist

Mario Badescu’nunkine benzer bir formülü olan bu spreyi fondöteniniz öncesinde primer olarak ya da sabitleme spreyi olarak da kullanabilirsiniz

Sukin Hydrating Mist Toner

Sukin Hydrating Mist Toner

Bu mist doğal içeriğiyle Emma Watson’ın da favorisi!





Clinique Moisture Surge Face Spray

Clinique Moisture Surge Face Spray

Aloe vera özüyle cildinizin nem dengesini sağlarken yumuşak bir cilt vaat ediyor.

