Netflix Dizisi Atiye’den İlk Resmi Fragman Paylaşıldı

Başrolünde Beren Saat’in yer aldığı; hepimizin merakla beklediği Atiye dizisinden resmi fragman paylaşıldı! Bu yeni fragmanda; 27 Aralık’ta tüm dünya ile aynı anda izleyeceğimiz Atiye dizisine dair daha çok bilgi öğreniyoruz.

atiye dizisinin resmi afişi

İzlemek için sabırsızlandığımız dizi, içgüdülerini takip ederek geçmişe ait bir sembolün gizemini çözmeye çalışan Atiye’nin günümüze uzanan mistik yolculuğunu konu alıyor. Sekiz bölümden oluşan gizem türündeki dizi, izleyicileri kendini keşfetme, aile bağları ve çözülmesi gereken sırlarla dolu bir dünyaya taşıyor.