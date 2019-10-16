Netflix Elif Şafak’ın Aşk Romanını Dizi Yapıyor

Netflix, Elif Şafak’ın “Aşk” adlı kitabının haklarını aldığını duyurdu. Almanya’nın en büyük kitap fuarlarından The Frankfurter Buchmesse’te, Man Booker ödül adayı olan Elif Şafak’ın Aşk” adlı kitabının hakları artık Netflix’te.

Önümüzdeki sezonlar için Aşk kitabından yola çıkılarak çekilecek orijinal dizinin prodüksiyon ve zamanlama detayları ise henüz açıklanmadı. Yapılan anlaşma Curtos Brown Group’tan Luke Speed tarafından komisyonlanmış durumda.

Aşk romanı, 850.000’den fazla satış rakamına sahip.

Kitabın hem pembe hem de siyah renk kapak baskısı yapıldı.

Elif Şafak’ın Aşk romanın konusu

Elif Şafak imzalı “Aşk” kitabı 2011’de yayımlanması üzerine sadece Türkiye’de 850.000’den fazla kopya satış rakamına ulaşmasının ardından 37 dile çevrildi. Bu kitapta okur hikaye içinde hikaye keşfederek Şafak’ın derin hayal dünyasına bir adım atıyor. Yedi yüzyıla yayılan ve tamamen iki farklı kültür üzerinden birbirine ayna tutan bu iki paralel hikayede, 13. yüzyılın en önemli şair ve mutasavvıfı Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Sufizm ve evrensel düzeyde bir aşk arama üzerine derin bir hikaye anlatılmakta..

“Her gerçek aşk ve arkadaşlık beklenmedik bir değişimi de beraberinde getirir. Eğer birisini sevdikten önce veya sonra aynı insan olarak kalıyorsak, aslında yeterince sevmemişiz demektir…”

Ella Rubinstein iyi bir mahallede kocası ve üç genç çocuğu ile birlikte güzel bir evde yaşamaktadır. Kendinden emin ve başarılı hissetmesi için gereken her şey varmış gibi görünür. Ancak eksik olan bir şey vardır, ne kendisine ne de başkalarına açıklayamadığı bir şey…

Ella’nın hayatının tam da göbeğinde bir boşluk vardır – aşkla dolacak olan bir boşluk. Ella, neredeyse tesadüf eseri 13. yüzyılın en önemli şair ve mutasavvıfı Mevlânâ Celâleddin Rûmî, onun yoldaşı Şems-i Tebrîzî, aşkın ve hayatın kırk kuralı hakkında bir el yazısı okumaya başlar ve ruhunda derin bir arzu hisseder, bu arzu onu neticede bu gizemli yazarı daha da yakından tanımak üzerine bir yolculuğa çıkartır. Bu hikaye ruhsal felsefe, bilgelik ve şiir sanatının iç içe geçmesinden oluşan bir yolculuktur, Ella ile birlikte okurları arkadaşlığın, özgürlüğün, inancın ve aşkın kalp kırıklıklarıyla birlikte keşfedildiği gizemli bir dünyaya götürüyor.

Elif Şafak kimdir?

Strasbourg doğumlu Elif Şafak, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını aynı üniversitede Kadın Çalışmaları Bölümü’nde, doktorasını ise Siyaset Bilimi alanında tamamladı. Türkiye, ABD ve İngiltere’de [üniversitelerde] öğretim üyesi olarak dersler verdi. 2018 yılında Oxford Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Avrupa Edebiyatı Weidenfeld Kürsüsü’ne misafir öğretim üyesi olarak edebiyat ve sanat seminerleri vermek üzere seçildi.

İlk kitabı Kem Gözlere Anadolu (öykü) 1994’te yayımlandı. İlk romanı Pinhan’la 1998 Mevlânâ Büyük Ödülü’nü aldı. Bunu, Şehrin Aynaları (1999) ve Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü’nü kazandığı Mahrem izledi (2000). Ardından her ikisi de çok satan ve geniş bir okur kitlesine ulaşan Bit Palas (2002) ve Araf (2004) yayımlandı.

Med-Cezir’de (2005) kadınlık, kimlik, kültürel bölünme, dil ve edebiyat konulu yazılarını topladı. 2006’da senenin en çok okunan kitabı olan Baba ve Piç yayımlandı. Ardından aylarca satış listelerinden inmeyen ilk otobiyografik kitabı Siyah Süt’ü yazdı. Doğan Kitap tarafından 2009 Martı’nda yayımlanan Aşk, Türk yayıncılık dünyasında önemli bir rekora imza atarak, en kısa sürede en çok satan roman oldu, yayımlandığı günden bu yana 1 milyona yakın sattı.

Tüm eserlerinden seçkiler niteliğinde olan Kâğıt Helva (2009), gazete yazıların- dan derlediği Firarperest (2010), İngiltere’ye göç etmiş Türkiyeli bir ailenin dramını anlattığı İskender (2011), yine gazete yazılarından derlediği Şemspare (2012), 16. yüz- yıl İstanbulu’nu kaleme aldığı Ustam ve Ben (2013) ve Havva’nın Üç Kızı (2016) romanları Doğan Kitap tarafından yayımlandı, Havva’nın Üç Kızı yılın en çok okunan romanı oldu.





