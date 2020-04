Netflix’ten Mitolojiye Modern Yorum Getiren Dizi: Kaos

Netflix, mitolojiye ilgi duyanları heyecanlandıracak bir yapım için 2018’de alarm vermişti. Yunan ve Roma mitolojisine modern bir yorum getirecek Kaos hakkında bu zamana kadar açıklanan detayları sizler için bir araya getirdik.

Kaos dizisine dair şüphesiz ki bizleri en heyecanlandıran detay, The End of the F***ing World‘ün senaristi Charlie Covell‘in bu yapımın kaleme alınmasında da yer alacak olması!

CHARLİE COVELL’İN SENARİSTLİĞİNİ ÜSTLENECEĞİ YENİ NETFLİX DİZİSİ KAOS

Gelelim dizinin konusuna: Mitolojide gözlemlenen cinsiyet politikalarının, erkliğin ve yaşamın eleştirel bir şekilde modernize edileceği dizi kara komedi olarak karşımıza çıkacak. İlk sezonu 1’er saatlik 10 bölümden oluşacak dizinin kadrosuna dair ise henüz hiçbir açıklama yok.

Dizinin çekimlerine Haziran 2020’de başlanması planlanıyordu. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinin çekimleri etkilemeyeceğini düşünürsek 2021’de Kaos’u izleyebileceğiz gibi görünüyor.

Senarist Charlie Covell bir röportajda diziye dair şunları belirtti: “Dizi için, basit bir şekilde Yunan mitolojisinin çağdaş bir şekilde yeniden tasarlanması diyebiliriz. Bu yüzden de büyük bir yapım olacak.“