New Pope’un Jude Law’lı İlk Fragmanı Yayınlandı

HBO, Amerikalı ilk Papa Pius XIII’in öyküsünü anlatan, Paolo Sorrentino’nun mini dizisi The Young Pope’ın devamı niteliğinde olan The New Pope’ın ilk fragmanını yayınlandı.

The Young Pope’taki oyunculuğuyla Altın Küre adaylığı kazanan Jude Law’ın Pius XVII olarak geri döndüğü yeni dizide, onun yerini almaya hazırlanan Papa Giovanni Paolo III karakterini usta oyuncu John Malkovich canlandıracak. The New Pope dizisine bu sezonda, Mark Ivanir, Massimo Ghini ve Henry Goodman gibi yeni isimlerin de eklenmesi bekleniyor. The New Pope’ın çekimleri ise Venedik’te halen devam ediyor.

İşte 2020’de ekranlara gelecek dokuz bölümlük yeni dizinin fragmanı…