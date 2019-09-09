New York Moda Haftası İlkbahar 2020’nin Öne Çıkan Güzellik Görünümleri

New York Moda Haftası İlkbahar 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Bu sırada podyumdaki tasarımlar kadar güzellik görünümleri de yeni sezonun trendlerine yön vermeye hazırlanıyor.
İşte New York Moda Haftası’ndan öne çıkan güzellik görünümleri…
Helmut Lang
Helmut Lang’in İlkbahar/Yaz 2020 efilesinde Susie Sobol’un kare eyelinerları, ilhamını punk kültüründen alıyordu. Neon görünümü maskarasız yaratmayı tercih etti.
Christian Siriano
Makyaj artisti Erin Parsons; bu görünümü yakalamak için Maybelline Tattoo Studio Eyeliner Pencils serisini kullanmış. Elinin arkasına çizdiği renkleri, parmaklarıyla dağıtmış.
Jeremy Scott
1980’lerine estetiğinin yaşadığına harika bir örnek! Makyaj artisti Kabuki’nin yarattığı grafik ve neon makyajlar partilerin de vazgeçilmezi olacak. MAC Cosmetics Reflects Glitter ile aynı görünümü yakalayın.
Chromat
Grafik şekiller ve parlak tonların öne çıktığı görünümün yıldızı kesinlikle mavi tonlardı.
Brandon Maxwell
Tom Pecheaux’un makyajları ilhamını kumsaldan alıyor. MAC Cosmetics imzalı kurşuni farların kullıldığı görünümde, kaş kalemiyle yaratılmış çiller de göze çarpıyor.
Kate Spade
Saç artisti James Pecis, defilede tm modellerin saçını ayrı şekilde dizayn etmiş. Anahatar ürünleri ise Dyson Supersonic Hair Dryer ve Oribe Maxinista Thickening Spray.