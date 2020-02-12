New York Moda Haftası Podyumlarından Makyaj Trendleri

Makyaj ilhamınızı podyumlardan almaya ne dersiniz? Şu sıralar tasarımcılar, 2020 Sonbahar/Kış tasarımlarını New York Moda Haftası kapsamında modaseverlerle buluşturuyor. Podyumlarda dev markaların koleksiyonları kadar dikkat çeken bir diğer detay ise modellerin güzellik görünümleri oluyor.

Hal böyleyken podyumlardan ilhamla uygulamak için can atacağınız makyaj görünümlerini sizler için derledik. Gelin hep birlikte göz atalım!

Dudaklar başrolde!

Jason Wu podyumunda dudakların ön plana çıktığı makyaj dikkat çekti. Siz de gözlerinizde hiçbir ürün kullanmadan sadece dudaklarınıza yoğun renklerde bir ruj sürerek bu görünümü elde edebilirsiniz.

kırmızı ruj makyajı

Teninizde renk eşitliği sağlamak için az miktarda fondöteni nemlendirici kreminizle karıştırarak cildinize uygulayabilirsiniz.

Ustalıkla çekilmiş eyeliner

Göz makyajı seviyorsanız ve eyeliner çekme becerinize güveniyorsanız şimdi şov yapma zamanı! İlhamımızı Prabal Gurung defilesinden alıyoruz ve kusursuz bir şekilde gözün hem altına hem de üstüne çekilmiş uzun kuyruklu eyelinerı uygulamaya başlıyoruz!

Artistik eyeliner uygulamaları

Uygulamayı siz de tıpkı modeldeki gibi renkli bir göz farıyla destekleyebilirsiniz. Abartıya kaçmamak ve gözlerinizden rol çalmamak adına ruj sürmemenizi tavsiye ederiz.

Yeşil göz makyajı ve bordo ruj uyumu

Göz makyajınızda yeşilin tonlarını bir arada kullanarak gölgelendirmeler yapın. Özellikle metalik tonlarda yeşiller bu makyaja çok yakışıyor.

Dudaklarınızda ise bordo tonlarına yönelin. İki koyu tonun yarattığı dramatik görünümle makyajınız “ben buradayım” diyecek. Bu makyajı kış gecelerinde tereddüt etmeden kullanabilirsiniz.

YEŞİL GÖZ MAKYAJI

Anna Sui defilesindeki bu görünüm gibi siz de bu asi makyajı salaş bir saç modeliyle kullanmayı deneyin.

Özensiz göz kalemi görünümü ve pembe ruj

Siyah göz kaleminizi gözünüzün altına ve üstüne özensiz bir şekilde sürün. Hatta bir far fırçası yardımıyla dağıtın. Ne kadar özensiz görünürse o kadar dikkat çekici olacak!

GÖZ KALEMİ VE PEMBE RUJ MAKYAJI

Gözlerinize Christian Siriano defilesindeki bu görünüm gibi neon pembe rujla destek olun.

Mükemmel tamamlayıcılar: Göz kalemi ve lip gloss

New York Moda Haftasında bu sezon göz kaleminin vazgeçilmez olduğunu söyleyebiliriz. Göz kalemi uygulamanızı biraz daha romantik bir hale getirmeye ne dersiniz?

LİP GLOSS MAKYAJI

DOĞAL MAKYAJ GÖRÜNÜMÜ

Bunun için yapmanız gereken Longchamp ve Zimmermann modellerinin uyguladığı gibi makyajınızı lip gloss ile tamamlamak olacak. Bu makyajın önemli bir diğer unsuru ise şeftali tonlarında uygulayacağınız allık!

Gözlerde metalik etki ve konfeti etkisi

Metalik göz makyajını kızıl-gümüşlerle birlikte kullanın. Dudaklarınızda ise ıslak kırmızı görünüme yer verin. Badgley Mischka defilesinin güzellik görünümündeki gibi tüm dikkatleri makyajınıza çekmek için yapmanız gereken saçınıza modern bir topuz uygulamak olacak.

Badgley Mischka

Gabriela Hearst

Gabriela Hearst defilesinde ise çıplak ten ve dudakların eşlik ettiği konfeti görünümlü göz makyajı öne çıktı.

Tek ihtiyacınız yoğun maskara uygulaması!

Dudaklarınızı çıplak bırakacağınız bu makyajda tek odak noktası kirpikler olacak. Çıplak bırakacağınız dudaklarınızın bakımlı görünmesi oldukça önemli. Bunun için lip balmlardan yararlanın. Coach defilesinde Kaia Gerber’a bu uygulamanın fazlasıyla yakıştığını görebiliyoruz.

KAİA GERBER MAKYAJ

MASKARA UYGULAMASI İLE MAKYAJ

Elmacık kemiklerinizin altına çok hafif bir şekilde bronzer uygulayarak görünümü destekleyin.

bella hadid makyajı

Bu görünümü Brandon Maxwell defilesinde Bella Hadid’in makyajında olduğu gibi nude tonda rujla bambaşka bir havaya ulaştırabilirsiniz.