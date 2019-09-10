New York Moda Haftası’ndan Sokaklara Yansıyan 6 Kült Parça

6 Eylül’de başlayan ve 14 Eylül’e kadar devam edecek olan New York Moda Haftası, sadece defileleriyle değil sokaklarıyla da trend alarmlarıyla dolu. Siz de sonbaharın kült trendlerini öğrenmek istiyor ve yeni sezon öncesi alışveriş listenizi bu parçalarla parlatmak istiyorsanız, hazırladığımız liste tam size göre!

#1 Chloé C Mini Deri Çanta

pernilleteisbaek

pernilleteisbaek

Chloé C Mini Deri Çanta

Chloé’nin bu mini deri omuz çantası bir gardırop klasiği. Elbiselerinizden, denimlere kadar sahip olduğunuz her şeyle uyum sağlayacaktır.

#2 Kare Kesim Sandalet

Herkes tarafından sevilen ve kare kesim topuklu sandaletler hem şık hem de her kombinin altına yakışmasıyla sık tercih edilenlerden.

#3 Takım Elbise

Takım elbisenin gücü son sürat devam ediyor. Sonbaharda topuklu ayakkabılarla eşleştirildiğinde ideal bir görüntü yakalamanız mümkün.

#4 Cafune Egg Bag

Bu Egg Bag isimli mini çanta, özellikle renkli kıyafetlerle tamamlandığında hem şık hem sade görünmekte. Sokak stilinizi parlatacak güçlü parçalardan.

#5 Tulum

Yeni sezonda çokça gördüğümüz tulum, çok uğraşmadan da şık görünmenizi sağlayacak. Spor şıklığı yakalamak adına işçi tulumları; spor ayakkabılarla veya bağcıklı sandaletlerle mükemmel görünecek.

Bu görünüm için en ideal saç modelini bulmak için “saç modelleri” dosyamıza göz atmayı unutmayın.

#6 Bottega Veneta The Pouch

Bottega Veneta The Pouch daha uzun bir zaman sokak stilinin vazgeçilmez parçalarından biri olmaya devam edecek gibi görünüyor. İdeal bir seçim çünkü hem kullanışı ve pratik hem de stil açısından çok başarılı.