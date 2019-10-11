Nicole Kidman Big Little Lies’ın 3. Sezonunun Gelebileceğini Açıkladı

Nicole Kidman’a göre Big Little Lies dizisi tam anlamıyla bitmiş değil!

Monderey Beşlisi her an geri dönebilir! Her ne kadar dizinin yaratıcısı David E. Kelley üçüncü sezonun gelmeyeceğini söylese de, dizinin yıldızları bunun için umut beslediklerini gizlemiyorlar.

Son olarak Nicole Kidman bir dergiye 3. sezon hakkında şunları söyledi: “Herkes 3. sezonu yapacak mısınız diye soruyor. Bize biraz zaman verin!”

“Başka bir sezon daha çekmeyi çok isteriz çünkü bir arada olmayı çok seviyoruz, sevdiğiniz arkadaşlarınız ve iyi bir materyalle zaman geçirmek harika bir şey” diyen Kidman sözlerine şu şekilde devam etti: “İkinci sezon da planlı değildi ama gerçekleşti. Dolayısıyla üçüncü sezon tamamen imkansız değil.”