Nicole Kidman Big Little Lies’ın 3. Sezonunun Gelebileceğini Açıkladı

Nicole Kidman’a göre Big Little Lies dizisi tam anlamıyla bitmiş değil!

Monderey Beşlisi her an geri dönebilir! Her ne kadar dizinin yaratıcısı David E. Kelley üçüncü sezonun gelmeyeceğini söylese de, dizinin yıldızları bunun için umut beslediklerini gizlemiyorlar.

Son olarak Nicole Kidman bir dergiye 3. sezon hakkında şunları söyledi: “Herkes 3. sezonu yapacak mısınız diye soruyor. Bize biraz zaman verin!”

“Başka bir sezon daha çekmeyi çok isteriz çünkü bir arada olmayı çok seviyoruz, sevdiğiniz arkadaşlarınız ve iyi bir materyalle zaman geçirmek harika bir şey” diyen Kidman sözlerine şu şekilde devam etti: “İkinci sezon da planlı değildi ama gerçekleşti. Dolayısıyla üçüncü sezon tamamen imkansız değil.”

Total
0
Shares
Like 0
Tweet 0
Pin it 0

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için