Nike, Virüs Salgınına Karşı Mağazalarını Kapatıyor

Yeni koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ederken, markalar da tedbir amaçlı mağazalarını geçici süreyle kapatma kararı almaya başladı.

Bu kararı hayata geçirmeye başlayan markalardan biri de Nike! Şirketin 15 Mart’ta yaptığı resmi açıklama:

“Takım arkadaşlarımızın ve tüketicilerin refahı bizim önceliğimizdir, bu nedenle yeni koronavirüsün yayılmasını sınırlamak için ABD, Kanada, Batı Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda da dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki mağazalarımızı kapatmaya karar verdik. Mağazaların kapalı olacağı tarih aralığı ise; 16 Mart Pazartesi – 27 Mart Cuma. Müşteriler Nike.com ve Nike uygulamalarımızdan alışveriş yapmaya devam edebilirler.”

Evden çalışma seçeneği, kademeli çalışma programları, sosyal mesafe ve ekip arkadaşlarımızın korunmasına ve desteklenmesine yardımcı olacak ek güvenlik ve temizlik adımları da dahil olmak üzere herkesin üzerine düşeni yapmaya çalışması gerçekten çok önemli.

Markanın, Güney Kore, Japonya, Çin’deki mağazaları açık kalacak, ancak mağazalar günlük olarak yakından izlenecek ve incelenecek.