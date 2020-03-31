Terazi burcunda gerçekleşen dolunay ile sosyal ve özel hayatınızda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. 23 Nisan’daki yeniay ile iş ve çalışma ortamında bazı değişikliklere gidebilirsiniz.

İşte Astrolog Dinçer Güner’den Nisan 2020 astroloji yorumunuz.

KOÇ | (21 Mart – 19 Nisan)

Koç BURCU NİSAN 2020 YORUMU

Bu ay ilişkiler arenasında bazı duygusal gelgitler yaşayabilirsiniz. Orta yolu bulmak üzere uyumlu davranmaya çalışın. 23 Nisan Perşembe günü Boğa burcunda meydana gelecek yeniay ile bazı parasal konular gündeminizde olacak. Kredi çekebilir, borçlarınızı yapılandırabilirsiniz.

BOĞA | (20 Nisan – 20 Mayıs)

Boğa burcu nisan 2020 yorumu

Terazi burcunda gerçekleşecek dolunay ile çalışma koşullarınızda bazı değişiklikler gerçekleşebilir. Daha fazla mesai yapabilir, mevcut işlerinizi yetiştirmek için zamanla yarışabilirsiniz. Sağlığınıza bu dönem içerisinde önem göstermelisiniz. Yaşam hedefleriniz ve amaçlarınıza odaklanabilirsiniz.

İKİZLER | (21 Mayıs – 20 Haziran)

İkizler Burcu Nisan 2020 Yorumu

Terazi burcunda gerçekleşecek dolunay ile hayatın daha keyifli yönlerine odaklanacaksınız. Yaratıcı yönlerinizi ortaya koyabileceğiniz hobilere yönelebilirsiniz. Özel hayatınızda romantizm ön planda olacak. 23 Nisan Perşembe günü Boğa burcunda meydana gelecek yeniay ile beklenmedik konu ve durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

YENGEÇ | (21 Haziran – 23 Temmuz)

Yengeç Burcu Nisan 2020 Yorumu

Bu ay aile ile ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Aile içinde sorunların çözümü için çaba sarf edebilirsiniz. Ev alım-satımı, kiralama gibi konular hiç hesapta yokken gündeminize girebilir. Boğa burcunda gerçekleşen yeniay ile sosyalleşme isteğinizin artması mümkün.

ASLAN | (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Aslan Burcu Nisan 2020 Yorumu

Terazi burcunda gerçekleşecek dolunay ile iletişim trafiğinin artışına şahit olacaksınız. Ancak bu trafik biraz yorucu olabilir. İş ve çalışma arkadaşlarınızla olan diyaloglarda gerginlik yaşayabilirsiniz. Yeniay ile kariyer alanında farklı kapılar açılabilir. İş hayatınızda başka bir rota çizmek isteyebilirsiniz.

BAŞAK | (23 Ağustos – 22 Eylül)

Başak BURCU NİSAN 2020 YORUMU

Bu ay finansal konular odağınızda olacak. Gelirlerinizi artıracak ek kazanımlar için fırsatlar yaratmaya çalışabilirsiniz. Harcamalarda ise lüks ve fuzuli tüketimden uzak durup, tutumlu davranabilirsiniz. 23 Nisan Perşembe günü Boğa burcunda meydana gelecek yeniay ile, yurt dışı bağlantılı bazı iş ve eğitim fırsatları karşınıza çıkabilir.

TERAZİ | (23 Eylül – 22 Ekim)

Terazi BURCU NİSAN 2020 YORUMU

Bu ay hedef ve amaçlarınızı hayata geçirmek için harekete geçebilirsiniz. Yüksek bir motivasyona sahip olacağınız için ele aldığınız her konuyu sonlandırmak kolay hâle gelecektir. İlişkiler arenasında bazı gerginlikler yaşanabilir. 23 Nisan’da meydana gelecek yeniay ile ekstra sürpriz gelirler elde etmeniz mümkün.

AKREP | (23 Ekim – 21 Kasım)

Akrep BURCU NİSAN 2020 YORUMU

Dolunay ile beraber yalnızlık ihtiyacınız artabilir. Yalnız kalmak, kendi kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Psikolojik olarak kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Gizli saklı kalmış konularla yüzleşebilirsiniz. Yeniay tutkulu ve yeni bir aşka yelken açmanıza neden olabilir. Bu kişiyle uzun ve kalıcı bir ilişki yaşayabilirsiniz.

YAY | (22 Kasım – 21 Aralık)

Yay BURCU NİSAN 2020 YORUMU

8 Nisan Çarşamba günü Terazi burcunda gerçekleşecek dolunay ile birlikte sosyal ve aktif bir ay geçirebilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızla tesadüfen karşılaşabilirsiniz. Onlarla birlikte eskiyi yad edebilirsiniz. 23 Nisan Perşembe günü Boğa burcunda meydana gelecek yeniay ile iş ve çalışma ortamlarında güzel destekler alacaksınız.

OĞLAK | (22 Aralık – 19 Ocak)

Oğlak BURCU NİSAN 2020 YORUMU

Bu ay kariyerinizde dengelerin değiştiğine şahitlik edeceksiniz. Rotasyon gibi öngöremediğiniz bazı değişikliklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. En sağlıklı kararı soğukkanlı davranarak verebilirsiniz. Boğa burcunda meydana gelecek yeniay, sürpriz bir aşkı karşınıza çıkarabilir.

KOVA | (22 Ocak – 18 Şubat)

KOVA BURCU NİSAN 2020 YORUMU

Terazi burcunda gerçekleşecek dolunay ile beraber yurt dışı ve bununla ilintili işlerinizde aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Yorucu ve stresli zamanlar geçirebilir, mevcut krizleri fırsata dönüştürebilirsiniz. Yeniay, aile ve ev yaşamınıza dair konuları gündeme taşıyacak. Ailenize yönelik programlar yapmanız mümkün.

BALIK | (19 Şubat – 20 Mart)

Balık BURCU NİSAN 2020 YORUMU

Bu ay Terazi burcunda gerçekleşecek dolunay ile başkalarından elde ettiğiniz gelirlerde sıkışma, aksama gibi sizi etkileyecek bazı durumlar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden ufak çaplı krizler olabilir. Boğa burcunda gerçekleşecek yeniay ile aktif iletişimin tam anlamıyla içinde olacaksınız. Gerek sosyal, gerekse kariyer hayatınızda göz önünde olacağınız bir dönem sizi bekliyor.