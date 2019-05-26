Nişan Yüzüğü Olarak Düşünebileceğiniz Burcunuza Özel Taşlar

Nişan yüzüğünü kişiselleştirmek kadar doğal ve normal bir şey olamaz, değil mi? Trendlere de göz atacak olursak, özel tasarım yüzüklerin biraz geri planda kalmaya başladığının haberini not düşelim. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; doğduğunuz aya ait olan doğal taşların nişan yüzüğü olarak tercih edilme rüzgarı hızlıca esmeye devam ediyor.

Burçlara göre nişan yüzüğü taşları

Şık olmasının yanı sıra, sadece size özgü olması bu doğal taş seçimine olan ilgiyi daha da artırıyor. Peki, hangi taş sizin için uygun bunu biliyor musunuz? İşte doğduğunuz aya göre doğum taşları.

Nişan yüzüğü olarak tercih edeceğiniz burcunuza özel taşlar

Ocak: Garnet

Şubat: Ametist

Mart: Akuamarin

Nisan: Elmas

Mayıs: Zümrüt

Haziran: İnci

Temmuz: Yakut

Ağustos: Peridot

Eylül: Safir

Ekim: Opal

Kasım: Topaz

Aralık: Turkuaz