Nişan Yüzüğü Olarak Düşünebileceğiniz Burcunuza Özel Taşlar

Nişan yüzüğünü kişiselleştirmek kadar doğal ve normal bir şey olamaz, değil mi? Trendlere de göz atacak olursak, özel tasarım yüzüklerin biraz geri planda kalmaya başladığının haberini not düşelim. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; doğduğunuz aya ait olan doğal taşların nişan yüzüğü olarak tercih edilme rüzgarı hızlıca esmeye devam ediyor.
Şık olmasının yanı sıra, sadece size özgü olması bu doğal taş seçimine olan ilgiyi daha da artırıyor. Peki, hangi taş sizin için uygun bunu biliyor musunuz? İşte doğduğunuz aya göre doğum taşları.
Nişan yüzüğü olarak tercih edeceğiniz burcunuza özel taşlar
Ocak: Garnet
Şubat: Ametist
Mart: Akuamarin
Nisan: Elmas
Mayıs: Zümrüt
Haziran: İnci
Temmuz: Yakut
Ağustos: Peridot
Eylül: Safir
Ekim: Opal
Kasım: Topaz
Aralık: Turkuaz