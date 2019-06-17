Nomadic Republic Sandaletlerinin Yaratıcılarından Kombinlerinizi Tamamlamanız İçin Yeni Tasarımlar

Moda severler doğallığı, rahatlığı, kombin kolaylığı ve şıklığıyla bir bütünlük sağlayacak.

Bu yaz hem plajlara hem de sıcak şehir hayatı ve koşturmacasına sade, uçuş uçuş elbiseler damga vuracak. Beyazın güzelliği ve şıklığını The Natural People ile üzerinizde taşıyacak, şehirde tatil havasını yaşatacaksınız.

The Natural People rahat kullanımı, kombin kolaylığı ve şıklığının yanı sıra tamamen doğal kumaşlardan ve doğal dantellerle bir bütünlük sağlayacak. Yaz tatillerinizde, günlük yaşantınızda veya şık gecelerinizde sade ve uçuş uçuş elbisenizle göz kamaştıracak, şıklığınıza şıklık katacaksınız.

Elbisenizin tamamlayıcısı olan halat sandalet ise olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Tasarım harikası, sağlık ve doğa dostu olan Nomadic Republic sandaletler ile bu yaz sahillerin ve sokakların parlayan yıldızı siz olacaksınız.

Birçok farklı modeli ve rengi ile ön plana çıkan halat sandaletleri yanınızdan hiç ayırmak istemeyeceksiniz. Suda batmayan, hızlı kuruyan, antibakteriyel, kanserojen ve alerjen madde içermeyen özellikleri ile ön plana çıkan Nomadic Republic sandaletlerinin göze çarpan bir diğer özelliği ise deniz ve havuz suyunda deforme olmaması.

Nomadic Republic ve The Natural People yaratıcılarından zarif ve bohem tarzınızı tamamlayacak Bagoist rattançantalar ise kurtarıcınız olacak. Doğal malzemeler ve hasır materyaller ile tasarlanan Bagoist çantalarını dilerseniz gece çıkarken, dilerseniz işe giderken, dilerseniz de yaz tatilleriniz boyunca tüm kıyafetlerinizle rahatça tamamlayabileceksiniz.

Türk kadınının el emeği ile Muğla, Köyceğiz’de üretilip birbirinden farklı modelleri ve göz alıcı tasarımlarıyla Nomadic Republic, internet sitesinde ve birçok seçkin satış noktasında sizleri bekliyor.