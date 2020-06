Normal People Özel Bölümle Ekrana Dönecek

Sezonun en ilgi çekici dizilerinden Normal People, özel bir bölüm ile ekrana geri dönmeye hazırlanıyor.

Comic Relief için bir araya gelecek ekipte; Daisy Edgar-Jones ve Paul Mescal’ı yine Marianne ve Connell olarak göreceğiz ama bu kez 40 yıl sonraki halleri olarak!

İki ayrı skeç olarak yayınlanacak bölümler şimdiden merak konusu.

Comic Relief’in kurucu ortaklrından Richard Curtis; özel skeçler hakkında açıklamalarda bulundu:

“Marianne ve Connell’e 40 yıl sonra ne olduğunu hayal edeceğiz. İzleyicilere söz veriyoruz ki iki skeç de çok özel olacak. Şimdiye dek yaptığımız her şeyden çok daha iyi… Her şeyi şu an açıklayamıyorum çünkü içinde konuk oyuncu da olacak. Comic Relief ile ilgili en iyi şeylerden biri, asla gerçekleşmeyecek gibi gelen şeyleri mümkün kılması!”



Comic Relief nedir?

Comic Relief, Birleşik Krallık’ta 1985 senesinde kurulan bir hayır organizasyonu. Komedi senaristi Richard Curtis ve Alexander Mendis tarafından Etiyopya’daki kıtlığa tepki olarak kurulmuştu ancak günümüzde tüm dünyadaki yoksulluğa dikkat çekerek etki alanlarını genişlettiler. Red Nose Day yani “Kırmızı Burun Günü” Comic Relief’in en dikkat çekici faaliyetlerinden birisi aynı zamanda.