Normal People Senaristinin Yeni Uyarlamasında Olivia Colman Başrolde

Sally Rooney’nin çok satan kitabı Normal People’ın dizi uyarlamasında senarist Alice Birch imzası vardı. Büyük beğeni toplayan dizinin ardından Alice Birch, bu sefer de yazar Graham Swift’in Mothering Sunday kitabını filme uyarlamak için kolları sıvadı.

Mothering Sunday filminin başrolünde ise Oscar ödüllü aktris Olivia Colman yer alacak. Dönem draması türündeki filmde Colman’a eşlik edecek aktör ise Colin Firth!

Yönetmenliğini Eva Husson’un yapacağı film, gençliğinden beri bir ailenin yanında çalışan yetim hizmetçi Jane Fairchild’ın hikayesini konu alacak. Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemde geçen hikayede yasak bir aşka tanık olacağız.