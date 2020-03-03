North West’in Yeezy Defilesindeki Şarkı Performansı

Kanye West moda markası Yeezy’nin 8. sezon koleksiyonunu Paris Moda Haftası kapsamında tanıttı. Paris’te Espace Niemeyer’de açık alanda sergilenen koleksiyonu izleyenlere soğuk havadan ötürü battaniye dağıtıldı.

Defilede en dikkat çeken detay şüphesiz ki Kanye West ve Kim Kardashian’ın en büyük çocukları North West’in rap performansı oldu.

Gösteri sonunda tasarımcı Kanye West ve North sahneye çıktı. North West, beş yaşındaki şarkıcı ZaZa’nın “What I Do” şarkısını seslendirdi. Şarkı internette viral haline geldi, video pek çok yerde paylaşıldı.

Koleksiyona baktığımızda ise her zamanki Yeezy tarzında soluk tonlar dikkat çekiyor. Toprak tonlarında spor braletlerin yanı sıra zeytin yeşili, gri ve krem gibi pastel renklerde pantolonlar öne çıkan tasarımlar arasında. Puf mont detaylı dış giyimler ise Yeezy rahatlığını yansıtıyor.