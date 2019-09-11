NYFW İlkbahar / Yaz 2020: Suluboya Göz Makyajı Trendi

Moda haftalarında koleksiyon sunumlarında karşımıza çıkacak saç ve makyaj görünümleri bir süre sonra biraz öngörülebilir hale geliyor. Parlak ve dalgalı saçlar her zaman birçok şovda karşımıza çıkanlardan mesela. Bir de; taptaze görünümlü makyaj kaçınılmaz pek çok sahne arkasında tanık olduklarımızdan. Ancak New York’taki İlkbahar / Yaz 2020 defileleri sırasında, rüya gibi ve çok sanatsal olan bir trend ortaya çıktı. Suluboya göz makyajını uygulamaya hazır mısınız?

Suluboya göz makyajı trendinin ilham verici görünümleri



Özellikle Mansur Gavriel’de, Bobbi Brown makyaj artisti Romy Soleimani, göz kapakları üzerinde gerçek bir suluboya resmi oluşturdu. Herkesin dikkatini çeken bu makyaj şimdiden trend olmaya aday. Modelin gözlerine ince bir boya fırçası kullanarak, parlak, limon damlalı bir güneş çizen makyaj artisti, bir diğer modelde de bulutlara yer verdi.

Soleimani, “Tasarımcının koleksiyonunda yer verdiği kazaklara dayanarak bu fikirleri oluşturdum ” dedi.

Mansur Gavriel İlkbahar / Yaz 2020 koleksiyonundan

Makyajsız makyajın hala moda olduğu bu dönemde, suluboya gözler bize makyaj sanatının canlılığını hatırlatıyor. Ayrıca, bunu herkes kolayca yapabilir. İhtiyacınız olan tek şey; parmaklarınız, harika bir pigment ve biraz ilham.

Bu göz makyajına uygun ideal saç modelini bulmak için “saç modelleri” yazımıza göz atmayı unutmayın.

Siz de bu makyajı sanata dönüştürmek istiyorsanız işte New York Moda Haftasında kullanılan birkaç ürün önerisi…

#1 Mac Cosmetics Acrylic Paint – Akrilik Yüz Boyası





#2 Maybelline Color Tattoo Up To 24HR Longwear Cream Eyeshadow