NYFW Sokak Stillerinden İlham Veren Saç Modelleri

New York Moda Haftası‘nı geride bırakmaya hazırlanırken defileler kadar dikkat çeken bir diğer detay ise sokak stilleri oldu.

Karşımıza çıkan sokak stillerinde ilham veren güzellik görünümleri de yer aldı. Özellikle saç modelleri için yenilik ve ilham arayışındaysanız bu görünümleri çok seveceksiniz!

Sonbahar geliyor olabilir ancak görünen o ki doğal plaj dalgaları hayatımızdan çıkmayacak. Ne kadar özensiz bukleler, o kadar trend bir hava!

Topuzlarınızı stilinizi yansıtan fularlarla süslemeye ne dersiniz?

Topuzlarda salaş görünümün modası hiçbir zaman geçmiyor. Saçlarınızın ön kısmından perçemler çıkarmayı ihmal etmeyin.

Örgüler New York sokaklarında büyük dikkat çekti. Siz de ördüğünüz saçlarınızı sezonun trend aksesuarı olan kova şapkalarla birleştirebilirsiniz.

90’lar etkisindeki klips tokalar moda haftasının vazgeçilmez aksesuarları arasındaydı.

At kuyruğunuzu sade bir biçimde bırakmak yerine taşlı klipsli tokalarla süsleyebilirsiniz.





Salaş örgüler saç küpeleriyle birleşiyor ve ortaya Viking dönemi etkisinde bir saç modeli çıkıyor.

At kuyruğu saçlarınıza küçük bombeler bırakarak lastik tokalar iliştirebilirsiniz. Modern ve trend görünüm için oldukça kolay bir yöntem!