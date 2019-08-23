O İlk Buluşmada İzleyebileceğiniz 10 Film

Mükemmel randevu gecesi için film bulmak sizi zorlayabilir. Sadece iki farklı zevke dokunmaya çalışmakla kalmıyorsunuz, aynı zamanda gece için en doğru filmi seçmeye çalışıyorsunuz. Korku filmi izlemek iyi bir yol gibi görünebilir ancak yanlış korku filmi seçerseniz sarılmak yerine romantizmi testereyle kesmiş olursunuz.

Aşırı romantik bir film izlemenin en iyisi olduğunu düşünebilirsiniz ama gerçekçi olmayan kurgusal romantik filmlerle ilk buluşmanızın kötü gitmesine sebep olabilirsiniz. Komik olan filmler her zaman iyidir ama aşırı kaba mizahtan da kaçınmalısınız. “O zaman biz ne izleyeceğiz?” diyorsanız ve Netflix ve DVD seçeneklerinin dünyasında hala kaybolmuş hissediyorsanız, endişelenmeyin, seçtiğimiz filmlere bir göz atın!

#1 Prenses Gelin / The Princess Pride

mükemmel bir ilk buluşma için izlenebilecek filmlerden

William Goldman’ın romanından sinemaya uyarlanan film, bir kahraman tarafından kurtarılan prensesin fantastik öyküsünü konu alıyor. Eskrim, dövüş, işkence, intikam, devler, canavarlar, kovalayanlar, kaçanlar, gerçek aşk, mucizeler… Her şeyi içeren bu filmi izlerken hem sıkılmayacaksınız hem de romantik dakikalar yaşayacaksınız.

#2 Umut Işığım / The Silver Linings Playbook

Bradley Cooper ve jennıfer lawrence’ı üçüncü kez buluşturan unutulmaz film

Bradley Cooper, Jennifer Lawrance, Robert De Niro gibi yıldız oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Umut Işığım, aşkın ve heyecanın eksik olmadığı çok eğlenceli bir film. Hem gülmek hem de heyecanlı bir aşk filmi izlemek isteyenler için ideal bir film.

#3 Sil Baştan / Eternal Sunshine Of The Spotless Mind

bu ikilinin beyaz perdedeki uyumunu unutmak ne mümkün

Sil Baştan, ayrıldığı sevgilisinden kalan hatırlarını sildiren bir adamın hikayesini anlatıyor. Jim Carrey, Kate Winslet’in oynadığı Sil Baştan, Imdb’ de “En İyi Romantik Filmler” listesinde yer almakta.

#4 Aşkzede / Forgetting Sarah Marshall

İlk geceyi eğlenceli hale getirecek bir film

Ayrıldığı sevgilisinin acısını unutmak için Hawaii’ye giden mütevazi müzisyen Peter, eski sevgilisini Hawaii’de başkasıyla görür ve ondan intikam almak için farklı yollara başvurur. Hem dramın hem de romantik komedinin olduğu bu filmin başrollerinde ise Jason Segel, Kristen Bell ve Mila Kunis yer alıyor.

#5 Aşk Doktoru / Hitch

Will Smith ve Eva Mendes için tekrar tekrar izlenir

Aşk doktoru Alex Hitchens, erkeklere ilişkilerinde yardımcı olarak hayatlarının kadınını bulmalarını sağlamaktadır. Film de, New York gazetesinde dedikodu köşe yazarı Sara ile aşk yaşamaya başlayan Alex’in başından geçenleri konu alıyor. Sizi çok güldürecek olan bu romantik komedinin başrolünde ise izlemelere doyamadığımız Will Smith ve Eva Mendes yer alıyor.

#6 Bay ve Bayan Smith / Mr. And Mrs Smith

Brangelina kavramının ortaya çıktığı film

Hem aşk hem aksiyon diyorsanız tam da doğru yerdesiniz! Angelina Jolie ve Brad Pitt’in başrollerini oynadığı bu kült film, birbirlerinin ajan olduklarından haberi olmayan bir çifti konu alıyor. Brangelina arasında çekimi fark ettiğiniz bu mükemmel film, sizi gece boyu ayakta tutabilir.

#7 Jurassic Park Serisi

bu kült film izleme listenizdeki en iyi seçeneklerden

90’lı yıllarda ilk defa gösterime giren Jurassic Park, insan hayal gücünün ne kadar kuvvetli olduğunu bizlere o zaman kanıtlamıştı. Üç dalda Oscar alan film ve serileri hem sizi heyecanlandıracak hem de görsel bir şölen izleyeceksiniz.

#8 Terminatör / The Terminator

romantik komediden uzaklaşmak isteyenler için en heyecan verici seçimlerden

Terminatör, çekildiği dönemden çok uzak bir gelecekte, 2029 yılında geçmektedir. Filmde dünyayı artık robotlar kontrol ediyordur ve bu robotlara karşı savaş veren bir grup insan vardır. Heyecanın dorukta olduğu bu film, bilim kurgu dünyasının en ses getiren filmlerinden biridir.

#9 Yeni Bir Başlangıç / Jerry Maguire

Tom Cruıse ve Renée Zellweger’ı buluşturan film

1996 yapımı bu film, başrollerinde Tom Cruise ve Renée Zellweger’ı gördüğümüz bir Cameron Crowe filmi. Jerry ile sevgilisi Dorothy ‘nin yeni başlangıçlar yaptığı hayatlarına tanıklık ettiğimiz bu film, aşkın en başarılı şekilde anlatıldığı filmlerden bir tanesi.

#10 Harry Sally ile Tanışınca / When Harry Met Sally

Mutlu bir evlilik için en önemli şey arkadaşlık mıdır? Cinsellik olmadan sadece arkadaş olunabilir mi? Bu güzel çift, Harry ve Sally, ilişki üzerine sizi düşündürecek ve aşkın saflığını sizlere gösterecek. Eski ilişkiler, eski aşklar üzerine bir film izlemek isterseniz bu filmin sizi alıp uzaklara götüreceğinden eminiz.