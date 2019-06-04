Önceki ve Sonraki Görünümleriyle Stilistlerini Değiştiren Ünlüler

Yıldızn, stilini değiştirmek ya da daha iyi bir noktaya taşımak için en garanti yollarından biri kuşkusuz stilistlerini değiştirmekten geçmekte.

Çünkü farkındalar ki; stil konusunda doğru yönlendirme ve seçimler yapıldığında, o yıdızın daha da parlamasını sağlayacak zemin oluşturulmakta. Aşağıda, stilistlerini değiştirerek görünüşlerini tamamen elden geçiren altı yıldız sizi bekliyor. Sizce daha mı iyi yoksa kötü olmuş?

Margot Robbie

Ünlü oyuncu Margot Robbie, Wolf of Wall Street filminin tanıtım döneminde stilist Cristina Ehrlich ile çalışıyordu ve sürekli olarak klasik, zarif, genç kırmızı halı görünümleriyle karşımıza çıkıyordu.

İlerleyen dönemlerde Kate Young ile çalışmaya başladığında, 90'ların süpermodellerinin saf cazibesini onda görmeye başladık. Uzun sarı saçlarını da bob kesimle kullanmaya başlayan Robbie, muhteşem bir stile kavuştu diyebiliriz.

Mary-Kate ve Ashley Olsen





Olsen ikizlerinin, 2000'li yılların başındaki ikonik boho görünümünden, aşırı katmanlı aksesuarlara ve eklektik yaklaşımlarına kadar sorumlu olan stilist Judy Swartz'ı anarak başlayalım.

İkizler 2006 yılında Swartz ile yollarını ayırmaya karar verdiler ve markaları The Row’u kurdukları sırada, onunla sadece yakın arkadaş kalmaya devam ettiler. İşe kendileri el attılar ve gardıroplarını tamamen siyah renkli parçaları tercih ederek yenilediler. Artık monokrom ruhunun kraliçesi oldular diyebiliriz.

Michelle Williams

2012'de stilist Leith Clark'tan Kate Young'a geçmeyi tercih etmekle ne kadar do?ru bir seçim yaptığını gözler önüne serdi.

Kırmızı halı stilinde önemli bir değişime giden Williams, artık şık bir görünümle karşımızda.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence, kariyeri için o çok önemli anlarda stilisti Rachel Zoe'nun seçimleriyle yıldızını daha da parlatmaya başarmıştı.

2012 yılında Oscar kazandığı zamanı ve o görünümünü hatırlamaya ne dersiniz? Peki, sonrasında olaylar nasıl gelişti? Zoe'nin ekibinde yer alan Jill Lincoln ve Jordan Johnson işi bıraktığında Lawrence onlarla birlikte gitmeyi tercih etti. Platin sarısı saçlarıyla daha modern ve deneysel seçimlerle de çekici bir duruşa kavuştu.

Gigi Hadid

Yükselişi tam gaz devam eden model Gigi Hadid, görünümünü 2013'ten 2016'ya kadar sürekli değiştirdi. Çünkü kontrol kendisindeydi.

Bununla birlikte sonraki süreçte genç ve gelecek vaat eden stilist Mimi Cuttrell (Kaia Gerber ile de çalışmakta) ile güçlerini birleştirdi ve güneşli Kaliforniyalı sörfçü kız ruhuna veda edip ve trendleri yansıtan bir görünüme kavuştu.









