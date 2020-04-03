Oprah Winfrey’den Koronavirüs Mücadelesine Büyük Bağış

Oprah Winfrey, Amerikalıların koronavirüs pandemisiyle savaşmasına yardımcı olmak için 10 milyon dolar bağışta bulundu.

Oprah Winfrey’in bu bağış adımı, ABD’de 6.6 milyon insanın işsizlik için başvurması haberinin hemen ardından geldi.

Winfrey’nın bağışının 9 milyon dolarlık kısmı Mississippi’deki erkek ve kız yurtları da dahil olmak üzere hayır kurumlarına bölünecek. Winfrey’nin katkısının 1 milyon dolarlık kısmı ise doğrudan Leonardo DiCaprio ve Apple’ın COVID-19’dan etkilenenlere yardım etmek için başlattıkları Amerika Gıda Fonu kampanyasına gidecek.

Apple CEO’su Tim Cook yaptığı açıklamayla gıda alımının önemini vurguluyor: “İyi beslenmediği sürece kimse iyi olamaz. Bu krizi ancak herkesin temel ihtiyaçlara sahip olmasını sağladığımız takdirde yenebiliriz.”