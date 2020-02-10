Haftalardır heyecanla beklediğimiz 92. Oscar ödül töreni nihayet gerçekleşti. Geceye damgasını vuran Parazit filminin ekibini kutluyoruz.
İşte Oscar 2020’nin kazananları;
En İyi Film: Parasite
En İyi Erkek Oyuncu: Joaquin Phoenix, Joker
En İyi Kadın Oyuncu: Renée Zellweger, Judy
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt, Once Upon a Time… In Hollywood
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern, Marriage Story
En İyi Yönetmen: Parasite, Bong Joon Ho
En İyi Kostüm: Little Women, Jacqueline Durran
En İyi Belgesel: American Factory, Julia Rieichert and Steven Bognar
En İyi Yabancı Dilde Film: Parasite
En İyi Saç ve Makyaj: Bombshell
En İyi Orijinal Şarkı: Rocketman, ‘I’m Gonna Love Me Again’
En İyi Film Müziği: Joker, Hildur Guðnadóttir
En İyi Uyarlama Senaryo: Jojo Rabbit
En İyi Görsel Efekt: 1917
En İyi Kurgu: Ford v Ferrari
En İyi Görüntü Yönetmeni: Roger Deakins , 1917
En İyi Kostüm Tasarımı: Little Women, Jacqueline Durran
En İyi Animasyon: Toy Story 4