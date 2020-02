Haftalardır heyecanla beklediğimiz 92. Oscar ödül töreni nihayet gerçekleşti. Geceye damgasını vuran Parazit filminin ekibini kutluyoruz.

İşte Oscar 2020’nin kazananları;

En İyi Film: Parasite

En İyi Erkek Oyuncu: Joaquin Phoenix, Joker

En İyi Kadın Oyuncu: Renée Zellweger, Judy

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt, Once Upon a Time… In Hollywood

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern, Marriage Story

En İyi Yönetmen: Parasite, Bong Joon Ho

En İyi Belgesel: American Factory, Julia Rieichert and Steven Bognar

En İyi Yabancı Dilde Film: Parasite

En İyi Saç ve Makyaj: Bombshell

En İyi Orijinal Şarkı: Rocketman, ‘I’m Gonna Love Me Again’

En İyi Film Müziği: Joker, Hildur Guðnadóttir

En İyi Uyarlama Senaryo: Jojo Rabbit

En İyi Görsel Efekt: 1917

En İyi Kurgu: Ford v Ferrari

En İyi Görüntü Yönetmeni: Roger Deakins , 1917

En İyi Kostüm Tasarımı: Little Women, Jacqueline Durran

En İyi Animasyon: Toy Story 4