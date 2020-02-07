Oscar Tarihinin En İkonik Elbiseleri

9 Şubat akşamı gerçekleşecek 92. Oscar için heyecan duyanlar burada mı? Adayların açıklanmasıyla birlikte içimizde başlayan heyecanda, kırmızı halı görünümlerinin payı da oldukça büyük.

Gecenin kazanacak isimleri kadar merak ettiğimiz bir başka şey daha var çünkü o da kırmızı halı üzerinde yıldızların yapacağı seçimler! Geçtiğimiz birkaç yılın oldukça sönük geçtiğini hatırlayacak olursak, bu yıl beklentimiz daha sansasyonel tasarımlar görmek.

Sharon Stone, Gwyneth Paltrow ve Nicole Kidman’ın şıklık ve farklı görünme konusunda başı çektiği listeyle işte Oscar ödülleri tarihinin en ikonik elbiseleri…