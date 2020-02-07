Oscar Tarihinin En İkonik Elbiseleri

9 Şubat akşamı gerçekleşecek 92. Oscar için heyecan duyanlar burada mı? Adayların açıklanmasıyla birlikte içimizde başlayan heyecanda, kırmızı halı görünümlerinin payı da oldukça büyük.

Gecenin kazanacak isimleri kadar merak ettiğimiz bir başka şey daha var çünkü o da kırmızı halı üzerinde yıldızların yapacağı seçimler! Geçtiğimiz birkaç yılın oldukça sönük geçtiğini hatırlayacak olursak, bu yıl beklentimiz daha sansasyonel tasarımlar görmek.

Sharon Stone, Gwyneth Paltrow ve Nicole Kidman’ın şıklık ve farklı görünme konusunda başı çektiği listeyle işte Oscar ödülleri tarihinin en ikonik elbiseleri…

  • Rooney Mara, 2012 – Givenchy
  • Halle Berry, 2002 – Elie Saab
  • Diane Kruger, 2007 – Chanel
  • Gwyneth Paltrow, 1999 – Ralph Lauren
  • Renée Zellweger, 2001 –  Jean Dessès
  • Charlize Theron, 2013 – Christian Dior
  • Jennifer Lawrence, 2013 – Christian Dior
  • Julia Roberts, 2001 – Valentino
  • Beyoncé, 2005 – Versace
  • Uma Thurman, 2000 –  Alberta Ferretti
  • Hilary Swank, 2005 – Guy Laroche
  • Nicole Kidman, 2007 – Balenciaga
  • Gwyneth Paltrow , 2012 – Tom Ford
  • Cate Blanchett, 2005 – Valentino
  • Vanessa Paradis, 2004 –  Chanel
  • Natalie Portman, 2005 – Lanvin
  • Reese Witherspoon, 2007 – Nina Ricci
  • Sandra Bullock, 2010 –  Marchesa
  • Sofia Coppola, 2004 –  Marc Jacobs
  • Sharon Stone, 1998 – Vera Wang etek, GAP gömlek
  • Michelle Williams, 2012 – Louis Vuitton
  • Nicole Kidman, 1997
  • Kerry Washington, 2013 – Miu Miu
  • Zoe Saldana, 2010 – Givenchy
  • Angelina Jolie, 2012 – Versace
  • Natalie Portman, 2012 – Christian Dior
  • Cate Blanchett, 2011 – Givenchy
  • Michelle Williams, 2006 – Vera Wang
  • Emma Stone, 2015 – Elie Saab
  • Margot Robbie, 2018-Chanel
  • Taraji P. Henson , 2017- Alberta Ferretti
  • Gemma Chan, 2019-Oscar de la Renta
  • Lupita Nyong’o, 2014 – Prada

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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