Oscar’da Ayrımcılığa Karşı Yeni Akademi Kararları Alındı

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, film endüstrisinde ayrımcılıkların giderilmesi amacıyla bazı yeni kararlar aldı. Gelecek filmlerin Oscar’lar için uygunluk sağlamasında bu standartlar da etkili olacak.

Akademi, web sitesinde yeni kararları açıkladı. 2022’de gerçekleşecek 94. Akademi Ödülleri’nden itibaren uygulamaya konulacak karara göre çeşitliliği artırmak amacıyla En İyi Film kategorisinde artık 10 aday yer alacak.

Akademi, üyeler arasında da eşitliği sağlamak istiyor. Bu nedenle, tüm Akademi yetkilileri, yürütme kurulu üyeleri ve personel için “bilinçsiz ön yargı” eğitimi zorunlu olacak. Geçtiğimiz günlerde, film yapımcısı Ava DuVernay da yönetim kuruluna katılmıştı.

Ava DuVernay

CEO Dawn Hudson, yayınlanan basın bülteninde kararlara ilişkin şunları söyledi: “Akademi yönetiminde eşit fırsatlar sağlamak için yapılacak daha çok şey olduğunu biliyoruz. Bu sorunun acil olarak ele alınması gerekiyordu. Bu amaçla, tüm seslerin duyulmasını sağlamak için kurallarımızı ve prosedürlerimizi değiştirip incelemeye devam edeceğiz. ”