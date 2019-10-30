Özge Gürel | Kasım 2019

Doğal, samimi ve içten…
Son olarak Annem filmiyle çok farklı bir karakterde izlediğimiz Özge Gürel’i daha yakından tanımaya hazır mısınız? Kasım sayımız tüm bayilerde.

TÜM KIYAFETLER: PENTİ
ŞAPKA: ERIC JAVITS/ BEYMEN
KÜPE VE BROŞ: YSL VINTAGE/ SEASONS & STORIES
BOT: BALMAIN/ BEYMEN

Yıllardır çok güzel giden bir ilişkin var. Aşk senin için ne ifade ediyor?

Evet, uzun zaman oldu. Aşkı tam olarak ifade edebilmek mümkün mü, bilmiyorum. Gerçekten bir insanı öğrendiğin, bildiğin parametreler dışında sevip saydığın zaman galiba o, aşk oluyor. O kadar uzun zaman sonra hâlâ Serkan’dan bahsederken gözlerim parlar benim. Beni almaya bir yerlerden geldiğinde ya da gün içinde görüşmediysek, Serkan geldi diye mutlu olurum. Serkan’ın varlığı beni her zaman mutlu ediyor. Bu sanırım en önemli nokta.

Genel Yayın Yönetmeni: Hande Tokmak, Röportaj: Gözde Eyibilir, Fotoğraflar: Mehmet Erzincan, Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen, Saç: Burhan Çılgın, Makyaj: Ece Birsen, Fotoğraf Asistanı: Emre Karataşoğlu, Moda Editörü Asistanları: Zeynep Yalçın, Aleyna Rana Nacar, Video: Umut Sakallıoğlu

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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