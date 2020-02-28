Paco Rabanne Sonbahar/Kış 2020 Koleksiyonu İle Metalin Modern Yorumu

Paco Rabanne, 70’li yıllardan bu yana marka DNA’sıyla özdeşleşen metalik elbiselerinin daha iddialı versiyonlarıyla karşımızda!

Paris Moda Haftası kapsamında modaseverlerle buluşan Paco Rabanne Sonbahar/Kış 2020 koleksiyonu; ikonik hale gelen metal Paco Rabanne elbiselerini bize iki ayrı uç noktada sunuyor. Yer yer oryantalist, yer yer viktoryen versiyonlarını gördüğümüz metalik elbiseleri ünlü isimlerin üzerinde yeni sezonda kırmızı halıda görmek için sabırsızlanıyoruz!

İşte Paco Rabanne Sonbahar/Kış 2020 koleksiyonundan öne çıkan tasarımlar…

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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