Paco Rabanne Sonbahar/Kış 2020 Koleksiyonu İle Metalin Modern Yorumu
Paco Rabanne, 70’li yıllardan bu yana marka DNA’sıyla özdeşleşen metalik elbiselerinin daha iddialı versiyonlarıyla karşımızda!
Paris Moda Haftası kapsamında modaseverlerle buluşan Paco Rabanne Sonbahar/Kış 2020 koleksiyonu; ikonik hale gelen metal Paco Rabanne elbiselerini bize iki ayrı uç noktada sunuyor. Yer yer oryantalist, yer yer viktoryen versiyonlarını gördüğümüz metalik elbiseleri ünlü isimlerin üzerinde yeni sezonda kırmızı halıda görmek için sabırsızlanıyoruz!
İşte Paco Rabanne Sonbahar/Kış 2020 koleksiyonundan öne çıkan tasarımlar…