Pandora 2019 Sonbahar sezonuna yepyeni bir proje ve güçlü bir mesajlarla giriş yapıyor. Kadınların kendini ifade etme, eğlence ve farklılarını yansıtan ve destekleyen Pandora, ilham perilerini sunar!

Marka değerlerini ve amacını temsil eden Pandora’nın ilham veren ilham perileri; model, dansçı ve oyuncu Larsen Thompson, sanatçı Tasya van Ree, yönetmen – yazar ve danışman Margaret Zhang, model Halima Aden ve Georgia May Jagger ve Game of Thrones’dan tanıdığımız oyuncu Nathalie Emmanuel‘den oluşuyor. Her biri; tutkularını, karakteristik özelliklerini ve inançlarını ortaya koyarak kim olduklarını anlatıyor, hikayelerini paylaşıyorlar.

İlham perilerinden Larssen Thompson “Pandora Muses” projesini anlattı: “Pandora ile birlikte çalışmak, cesur yanlarımı keşfetmek ve hikayemi anlatmak, bunun yanı sıra ilham perilerim demekten gurur duyduğum, çok yetenekli bir grup kadınla birlikte bunu yapmak demek!”

Pandora’nın ”İlham Perileri” her kadının içindeki çeşitliliği, zenginliği ve kadınlar arasındaki farklılıkları vurguluyor. Bununla birlikte Pandora’nın da değerlerini temsil ediyor; sorumluluk sahibi, kendini ifade edebilen, çevreye duyarlı ve samimi ve içten.

