Paris ve Milano Moda Haftaları Dijital Ortamda Gerçekleşecek

Londra Moda Haftası’nın dijital ortamda gerçekleşeceğinin açıklanmasının ardından; Paris ve Milano Moda Haftası da aynı stratejiyi izleyeceklerini açıkladı.

Milano’nun ilk dijital moda haftası 14-17 Temmuz arasında gerçekleşecek ve adı ‘Milano Dijital Moda Haftası’ olacak.

Dijital ortamda olsa da, bir moda haftasından beklenen her şey izleyicilere sunulacak. Reklam çekimi, röportaj, sahne arkası görüntüleri ve hazırlık filmlerinin online olarak modaseverlere sunulması bekleniyor.

Moda Odası Başkanı Carlo Capasa, koronavirüs sonrası moda sektörünün değişim göstereceğinin altını çizdi.

Paris Moda Haftası da bu dijital deneyime katılacağını duyurdu. Paris Moda Haftası’nın erkek koleksiyonlarının sunumuyla birlikte 9-13 Temmuz arasında başlaması bekleniyor.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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