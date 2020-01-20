Paris’te Gezilecek Yerler ve Özel Seyahat Notları

Yazarların, şairlerin, ressamların ve oyun yazarlarının ilham alarak aşkı tanımladığı Paris’e gerçekten de âşık olmamak mümkün değil. Seine Nehri’nin içinden geçtiği bu büyülü şehir zarif mimarisi, şık butikleri, enfes restoranları ve sanatıyla insanı her defasında kendine hayran bırakıyor. Paris gezi planı yapmanıza yardımcı olacak bir yol haritası hazırladık. Etkileyici Paris sokaklarında kendinizi kaybedeceksiniz.

Paris’te Gezilecek Yerler +

#1 The Broken Arm

Paris gezi rehberi

Paris’te gezilecek yerler.

The Broken Arm, Paris’in en taze konsept mağazalarından. Keyifli bir öğle yemeği yiyebileceğiniz mekânda aynı zamanda Jacquemus ve Maison Margiela gibi birçok lüks markanın tasarımlarına, aksesuarlarına, çeşitli dekorasyon ürünlerine ve dergilere göz atabilirsiniz. Üç yakın arkadaşın kurduğu bu tatlı mı tatlı mekândan alışveriş yapmak çok keyifli.

#2 Brasserie D’aumont

Paris gezi planı.

Paris’te muhakkak görülmesi gereken yerler.

Paris geziniz sırasında özel bir gün veya kutlama için Hôtel de Crillon içinde yer alan Brasserie d’Aumont’u deneyimleyebilirsiniz. Lezzetli balık ve sebze çeşitleri ile menüsü bir hâyli zengin olan mekân âdeta sürprizlerle dolu. Keyifli bahçesinin yanı sıra içeride deniz ürünlerinin yer alığı Crudo Bar da buraya gelmeniz için başlı başına bir sebep.

#3 Petrelle

Paris gezi rehberi 2020.

Paris’te gidilecek mekanlar.

Petrelle’de her ay kendinizi farklı bir atmosferde bulabilirsiniz. Aydan aya değişen dekorasyonu, bolca mum, çiçek ve duvar süslemeleri ile Paris’in keyifli duraklarından. Petrelle, gizli bir yemek veya büyük bir masa etrafında arkadaşlarınızla keyifli bir akşam geçirmek için ideal. Hayvan dostu olmasıyla dikkat çeken mekânda dünyanın en lezzetli bezelerini yiyebilirsiniz.

#4 Manko

Paris’in en güzel yerleri.

Paris’in en meşhur mekanları.

Hem restoran hem de bar olan Manko cuma ve cumartesi akşamları için tercih edebileceğiniz harika bir mekân. Burada Perulu Şef Ruben’in lezzetli ceviche’leri ile keyifli bir başlangıç yapabilirsiniz. Ardından gece yarısı başlayacak gece kulübü konsepti ile de eğlenceye devam edebilirsiniz. Ayrıca Avrupa’nın en iyi drag queen performanslarını da burada izlemeniz mümkün.

#5 Louis Vutton Vakfı

Paris otelleri.

Paris müzeleri.

Paris gezinize sizi kendine hayran bırakacak bir sergi ile devam edebilirsiniz. Louis Vuitton Vakfı’nda Louis Vuitton Moët Hennessy ve kurucusu Bernard Arnault’ın soyut sanat, video enstalasyonları ve performans sanatından oluşan sergisini gezebilirsiniz. Serginin yanı sıra mimar Frank Gehry tarafından yapılan camdan bir yelkenli gemiyi andıran müze binası da sizi bir o kadar büyüleyecek.

#6 Loulou Ve Girafe

Paris’te nereye gidilmeli?

Paris’te nereler gezilmeli?

Eğer dışarıda ılık ve güneşli bir hava varsa, 1930’dan beri Eyfel Kulesi manzarasıyla hizmet veren balık restoranı Girafe’ye uğramanızı tavsiye ediyoruz. Bahçesiyle Girafe ile yarışacak bir diğer mekân ise Tuileries Bahçesi’nde yer alan LouLou Paris Restaurant.

#7 Artus Hotel

Paris konaklama mekanları.

Paris’e geldiğinizde konaklamak için tercih edebileceğiniz Artus Hotel, şehrin en canlı semtlerinden Saint Germaindes-Près’te yer alıyor. Burada kaldığınız süre boyunca çevrede alışveriş yapabileceğiniz, lezzetli yemekler ve kokteyller deneyimleyebileceğiniz birçok mekân yer alıyor. 50’li yılların şık ve vintage atmosferine sahip otel, canlı konumuna rağmen dinlendirici bir atmosfere sahip.

#8 Wild & The Moon

Paris’te kahvaltı yapılacak yerler.

Paris’te kahvaltı yapılacak mekanlar.

Hem lezzetli hem de sağlıklı bir öğün tercih etmek isterseniz Wild & The Moon’un menüsünü deneyimleyebilirsiniz. Leziz kahvaltı ve öğle yemeği menüsünde organik sebzeler ve sağlıklı seçenekler yer alıyor. Uyanmakta zorluk çekenlerdenseniz aloe vera, salatalık ve nane ile hazırlanan ‘Better than Botox’ içeceğini deneyebilirsiniz.

#9 Beaude Studio Ve Stéphane Chapelle

Paris seyahati.

Beaude Studio Ve Stéphane Chapelle

Beaude Studio ve Stéphane Chapelle Paris’te çiçek buketini sanata dönüştürüyor. Beaude Studio’nun kurucusu Avustralya’lı Ashley Beau, Balenciaga gibi markalara çiçek desenleri tasarlarken kendi mağazasını hayata geçirmiş. Burada isteğe göre modern ve rengârenk buketler hazırlıyor. Kendinizi çiçeklerin romantizmi ile şımartmak isterseniz Stéphane Chapelle’yi de tercih edebilirsiniz.

#10 Hôtel Boutbon

ParIs’in en iyi otelleri.

Sabaha kadar dansın ve müziğin tadını doyasıya çıkarmak için Hôtel Bourbon doğru adres. Burası harika kokteylleri, reggae tarzı müzikleri, lüks ambiyansı ve 200 kişi kapasitesiyle bölgenin en ünlü kulüplerinden. Öyle ki, dünyaca ünlü birçok modaevi düzenleyeceği parti ve etkinliklerde burayı tercih ediyor.

#11 L’atelier Brâncusi

Parıs’in En Gözde Mekanları.

Burası Centre Pompidou’da yer alan Paris’in gizli kalmış mekânlarından. L’atelier Brâncusi Müzesi, heykeltıraş Constantin Brâncusi’nin stüdyosunun birebir yenilenmiş hâli. Romanyalı heykeltıraş 1957’deki ölümüne kadar Paris’te yaşamış.

#12 Le Bon Marché

Le Bon Marché

Paris alışveriş mağazaları.

Le Bon Marché alışveriş mağazası kimine göre klişe kimine göre ise ikonik. Paris’te alışveriş yapılabilecek en güzel yerlerden biri. Sadece birbirinden güzel kıyafet ve aksesuarları değil, aynı zamanda en lezzetli yiyecekleri de burada bulabilirsiniz. Paris’te bir gününüzü alışverişe ayıracak olursanız Saint-Germain-des-Prés’te bulunan Le Bon Marché’ta aradığınız her şeyi bulabileceğinize emin olabilirsiniz.

#13 Le Moulin De La Vierge

Le Moulin De La Vierge

Paris’in popüler fırını.

Paris’in en leziz ürünlerine sahip fırınından mutlaka bir şeyler tatmalısınız. Altın yazıları, mermer tezgâhı, dekoratif döşemeleri ile art nouveau tarzındaki fırın içeri girer girmez kendisini sevdiriyor. Şehrin popüler fırınının leziz hamur işi ürünlerine, ekşi mayalı ekmeklerine ve milföylerine karşı koymanız imkânsız.

#14 Los Güeros

Le Moulin De La Vierge

Paris gezinizde bir gününüzü dünya mutfağına ayırmak isterseniz, Meksika restoranı Los Güeros’u deneyimleyebilirsiniz. Burada guacamole ve margaritanın en iyilerini tadabilirsiniz.