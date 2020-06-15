Parizyen Bir Yaz Stili İçin Basic Tişört Kombinleri
Çabaısz kombinler denince ilk akla gelen Parizyen stili, sıcak yaz aylarında da favorimiz!
Kombin yapma derdinden kurtulmak istiyor ve dolabınızdaki basic tişörtleri değerlendirmek istiyorsanız; Parizyen kadınların sıklıkla kullandığı bu kombin formülleri işinizi kolaylaştıracak.
Grafik Tişört + Pilili Etek + Sneaker
Pilili etekler bu sezon geri döndü! Pek çok farklı tişörtle kombinleyerek yaz stilinize eğlence katabilirsiniz.
Blazer + Uzun Şort + Spor Sandalet
Sezonun neredeyse tüm trendlerini içinde barındıran bu stil aynı zamanda klasik bir görünüm sunuyor.
Dokulu Tişört + Geniş Paça Pantolon + Sneaker
Eğer jean pantolonlara bir ara vermenin peşindeyseniz; eğlenceli renge sahip pantolonları seçin.
Beyaz Tişört + Kesilmiş Jean + Babet
Listedeki tüm kombinler harika ama bunun Parizyen yazın ruhunu ekstra yansıttığının altını çizmemiz gerek! Aksesuarlarla bu görünümü zenginleştirebilirsiniz.