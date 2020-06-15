Parizyen Bir Yaz Stili İçin Basic Tişört Kombinleri

Çabaısz kombinler denince ilk akla gelen Parizyen stili, sıcak yaz aylarında da favorimiz!

Kombin yapma derdinden kurtulmak istiyor ve dolabınızdaki basic tişörtleri değerlendirmek istiyorsanız; Parizyen kadınların sıklıkla kullandığı bu kombin formülleri işinizi kolaylaştıracak.

Grafik Tişört + Pilili Etek + Sneaker

Instagram / @aude_julie

Pilili etekler bu sezon geri döndü! Pek çok farklı tişörtle kombinleyerek yaz stilinize eğlence katabilirsiniz.

  • Nike
  • H&M
  • Ganni

Blazer + Uzun Şort + Spor Sandalet

Instagram / @louloudesaison

Sezonun neredeyse tüm trendlerini içinde barındıran bu stil aynı zamanda klasik bir görünüm sunuyor.

  • Vince
  • LouLou Studio
  • Arket
  • Topshop

Dokulu Tişört + Geniş Paça Pantolon + Sneaker

Instagram / @claire_most

Eğer jean pantolonlara bir ara vermenin peşindeyseniz; eğlenceli renge sahip pantolonları seçin.

  • Reebok
  • Madewell
  • Ninety Percent

Beyaz Tişört + Kesilmiş Jean + Babet

Instagram / @camillecharriere

Listedeki tüm kombinler harika ama bunun Parizyen yazın ruhunu ekstra yansıttığının altını çizmemiz gerek! Aksesuarlarla bu görünümü zenginleştirebilirsiniz.

  • Aeydē
  • & Other Stories
  • Ninety Percent

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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