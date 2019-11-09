Parizyen Stili İçin Jeanne Damas’dan İlhamla Edinmeniz Gereken 7 Parça

Parizyen It-Girl Jeanna Damas; çabasız, rahat ve her daim şık stili ile severek takip ettiğimiz isimler arasında. Kendisi gibi bir stile sahip olmak ise anahtar aksesuarları tespit ettikten sonra hiç de zor değil.

İşte Parizyen stili için Jeanne Damas’dan ilhamla edinmeniz gereken 7 parça:

Bilekte Biten Botlar

Yılın hangi mevsiminde olduğumuz önemsiz. Damas’ın dolabında botlar her daim önemli parçalar arasında.

By Far Este Leather Ankle Boots



Mango

Anvelop Elbise

Jeanne Damas’ın favorisi olan bu modeli sıkça floral desende olan parçalardan seçiyor.

Rouje Rosalie Dress

Madewell Printed Chiffon Wrap Dress

Bantlı Topuklular

Damas, bu model yeniden popüler olmadan önce de sıkça kullanıyordu.

By Far Tanya Suede Mules

Arket Mid-Heel Leather Strap Sandal

Kısa Paça İspanyol

Favorisi olan bot ve terlikleri genelde bu modelde jean ile kombinliyor.

See by Chloé High-Rise Kick-Flare Jeans

Hırkalar

2019’un bu popüler trendini nasıl havalı bir şekilde kullanacağımızın sırrı, Damas’ın görünümlerinde gizli.

Rouje Nono Bolero

Alessandra Rich Cable-Knit Cotton-Blend Cardigan

Desenli Etekler

Damas eğer anvelop elbise giymiyorsa muhtemelen desenli midi bir etek giyiyordur! Bu trendi renkli tişörtlerle tamamlayarak kusursuz bir tatil görünümü oluşturuyor.

Rouje Gloria Skirt

Tek parça mayolar

Desenli ya da tek renk… Damas tatillerde her zaman tek parça mayoları tercih ediyor.