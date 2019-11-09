Parizyen Stili İçin Jeanne Damas’dan İlhamla Edinmeniz Gereken 7 Parça

Parizyen It-Girl Jeanna Damas; çabasız, rahat ve her daim şık stili ile severek takip ettiğimiz isimler arasında. Kendisi gibi bir stile sahip olmak ise anahtar aksesuarları tespit ettikten sonra hiç de zor değil.
İşte Parizyen stili için Jeanne Damas’dan ilhamla edinmeniz gereken 7 parça:
Bilekte Biten Botlar
Yılın hangi mevsiminde olduğumuz önemsiz. Damas’ın dolabında botlar her daim önemli parçalar arasında.
Anvelop Elbise
Jeanne Damas’ın favorisi olan bu modeli sıkça floral desende olan parçalardan seçiyor.
Bantlı Topuklular
Damas, bu model yeniden popüler olmadan önce de sıkça kullanıyordu.
Kısa Paça İspanyol
Favorisi olan bot ve terlikleri genelde bu modelde jean ile kombinliyor.
Hırkalar
2019’un bu popüler trendini nasıl havalı bir şekilde kullanacağımızın sırrı, Damas’ın görünümlerinde gizli.
Desenli Etekler
Damas eğer anvelop elbise giymiyorsa muhtemelen desenli midi bir etek giyiyordur! Bu trendi renkli tişörtlerle tamamlayarak kusursuz bir tatil görünümü oluşturuyor.
Tek parça mayolar
Desenli ya da tek renk… Damas tatillerde her zaman tek parça mayoları tercih ediyor.