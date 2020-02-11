Penn Badgley Baba Oluyor

Penn Badgley You dizisindeki Joe karakteriyle hemen herkeste sev/nefret et duyguları uyandırdı. Bazı anlarda Joe’ya sonsuz kızsak da bazı davranışlarıyla kalbimizi kazandı. 2. sezonun sonunda Joe ve sevgilisi Love’ı ebeveyn olmaya hazırlanırken bırakmıştık. Penn Badgley için sanıyoruz ki şu sıralar Joe ile tek ortak noktaları baba olacak olmaları!

33 yaşındaki Penn Badgley ve 2017 yılında evlendiği eşi Domino Kirke bir bebek bekliyor!

Domino Kirke bu heyecanını Instagram hesabında paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu. Fotoğrafa bakacak olursak Domino’nun hamileliğinin ilerleyen günlerinde olduğunu söylemek mümkün.

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On the road again… pregnancy after loss is whole other thing. After two miscarriages in a row we were ready to call it. I stopped trusting my body and started to accept the fact that I was done. As a birth attendant, I’ve seen and heard it all. It takes everything I’ve got to detach lovingly from the losses I’ve been present for and be in my own experience. When I was pregnant at 25, I knew nothing. I had no community. I dove in blissfully unaware about birth and its mysteries. Now, with 10 years worth of experience to pull from, I treasure my birth community and the knowledge I have. You’re already teaching us how to stay in the day in a way we’ve never had to, little one. Thank you.

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Domino Kirke’ün bu ilk annelik heyecanı değil. Kendisinin 10 yaşında bir oğlu var. Anneliği ikinci kez deneyimleyecek olan Kirke fotoğrafına eklediği açıklamada daha önce iki kez düşük yaşadığını ve bu bebeği 10 yıllık annelik tecrübesine güvenerek beklediğini samimi bir şekilde dile getirdi.

Müzisyen bir anne ve oyuncu bir baba. Domino ve Penn’in bebeklerinin keyifli bir yuvaya doğacağı kesin!

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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