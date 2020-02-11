Penn Badgley Baba Oluyor

Penn Badgley You dizisindeki Joe karakteriyle hemen herkeste sev/nefret et duyguları uyandırdı. Bazı anlarda Joe’ya sonsuz kızsak da bazı davranışlarıyla kalbimizi kazandı. 2. sezonun sonunda Joe ve sevgilisi Love’ı ebeveyn olmaya hazırlanırken bırakmıştık. Penn Badgley için sanıyoruz ki şu sıralar Joe ile tek ortak noktaları baba olacak olmaları!

33 yaşındaki Penn Badgley ve 2017 yılında evlendiği eşi Domino Kirke bir bebek bekliyor!

Domino Kirke bu heyecanını Instagram hesabında paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu. Fotoğrafa bakacak olursak Domino’nun hamileliğinin ilerleyen günlerinde olduğunu söylemek mümkün.

Domino Kirke’ün bu ilk annelik heyecanı değil. Kendisinin 10 yaşında bir oğlu var. Anneliği ikinci kez deneyimleyecek olan Kirke fotoğrafına eklediği açıklamada daha önce iki kez düşük yaşadığını ve bu bebeği 10 yıllık annelik tecrübesine güvenerek beklediğini samimi bir şekilde dile getirdi.

Müzisyen bir anne ve oyuncu bir baba. Domino ve Penn’in bebeklerinin keyifli bir yuvaya doğacağı kesin!