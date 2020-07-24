Phoebe Waller-Bridge ve Andrew Scott’ı Yeniden Buluşturan Proje

Fleabag dizisiyle birlikte en sevilen dizi çiftlerinden oldu Phoebe Waller-Bridge ve Andrew Scott. Özel hayatlarında da yakın dost olan ikili, His Dark Materials dizisinin ikinci sezonunda yeniden buluşuyor.

Fleabag’in devam etmeyeceği kesin olsa da ikiliyi yeni bir projede bir arada görme fikri oldukça heyecan verici..HBO dizisi His Dark Materials’ın yeni fragmanı tanıtıldı. Fantastik dizide Andrew Scott’ın karakterinin iblisi Sayan Kötör’e sesiyle hayat verecek kişi ise Phoebe Waller-Bridge’den başkası değil!

Andrew Scott bu gelişmeyle ilgili heyecanını şu şekilde dile getirdi: “Bu konuda gerçekten çok heyecanlıyım; çünkü her şey yoldaşlık, arkadaşlık ve sadakatle ilgili. Ve ben zaten gerçek hayatta da Phoebe hakkında böyle hissediyorum.

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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