Pirelli 2021 Takvimini İptal Etti

Pirelli, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi (salgın) ile ilgili gelişmeler ışığında “2021 Pirelli Takvimi”ni iptal etme kararı aldığını duyurdu. Şirketin şu ana dek katkıda bulunduğu diğer girişimlerle birlikte, “The Cal” projesi Koronavirüs pandemisi ile mücadele için yapılan çalışmalara da 100,000 Euro bağışlayacağı açıklandı.

Pirelli Başkan Yardımcısı ve CEO’su Marco Tronchetti Provera, “Pirelli Takvimi daha önce de 1967’de ve 1975-1983 arasında yayımlanmamıştı. Eşi görülmedik boyutlara ulaşan Covid-19 salgını bizi bir kere daha bu kararı vermek zorunda bıraktı. Doğru zaman geldiğinde bugün bizimle çalışan kişilerle birlikte projeye tekrar döneceğiz” yorumunda bulundu.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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