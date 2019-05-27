Piyasada Bulunan Yaşlanma Karşıtı En Etkili 8 El Kremi

Ya? ald?kça yüz ve göz alt? kremlerinin kullan?m? yayg?nla??yor. Bu a?amada göz ard? edilen yer ise genellikle ellerimiz oluyor. Oysa orta ya?ta ki?iler üzerinde yap?lm?? ara?t?rmalar gösteriyor ki, düzenli olarak nemlendirilmi? ve uygun ürünler kullan?lm?? ellere sahip ki?iler ya?lar?ndan daha genç görünüyorlar.

??te genç ve bak?ml? ellere sahip olman?z? sa?layacak 8 etkili ürün:

1# La Prairie Cellular Hand Cream

La Prairie el kreminde bulunan yosun ve çe?itli mineraller ellerde nemin kal?c?l???n? sa?l?yor.



2# Gallinée Hand Cream

Ellerdeki pul pul dökülmeleri önlemek için formülünde shea ya?? bulunuyor.



3# Caudalie Hand And Nail Cream

Özünde üzüm ve shea ya?? bulunan bu krem ya?l? bir his b?rakmadan antioksidan özelli?iyle hücre yenilemesi sa?lar.



4# Eve Lom Time Retreat Hand Treatment

?çeri?indeki retinol ile ince çizgileri ve k?r???kl?klar? azaltmay? vadediyor.



5# Grown Alchemist Vanilla and Orange Peel Hand Cream

Formülünde bulunan üzüm çekirde?i, bu?day tohumu ve ku?burnu ya?? hücre geli?imini h?zland?r?r.



6# Rodin Olio Lusso Crema Luxury Hand & Body Cream

Cilt ve el kremi özelli?iyle bu ürün yüksek dozda nem sa?l?yor.

7# Lanolips Lano Lemon Hand Cream Intense

?çeri?inde lanolin ya?? ve limon bulunduran el kremi kuruyan ellerinizi ferahlatacak.

8# Weleda Pomegranate Hand Cream

Nar çekirde?i ya??, susam ya?? ve organik shea ya?? ile bu krem ellerinize ihtiyac? olan nemi sa?layacak.

