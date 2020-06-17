Plajda Bakışları Üzerinize Çekecek Saç Modelleri

Sahil ya da havuz kenarındayken saçlarınızı hem güneşten koruyacak, hem sizi terletmeyecek hem de kusursuz bir görünüme ulaşmanızı sağlayacak saç modellerini beğeninize sunuyoruz.

Favori bikini ve mayolarınızı giyin. Saçlarınızı hazırlayın. Yaza hazırsınız!

Kapak fotoğrafı: @chloelecareux

Her daim kurtarıcı topuzlar

Özellikle sıcaktan bunalanlar için en iyi tercih topuz modelleri! Tepeden dağınık şekilde toplayacağınız çabasız bir topuzla tüm aksesuarlarınız da göz önünde olacak.

FOTOĞRAFLAR: @thesaltyblonde, @beccatilley

Yaz alışverişinizde stil sahibi şapkalar varsa, bu şapkaları ensede yandan yapılmış topuzlarla kullanın. Özellikle hacimli hasır şapkalar bu modelle harika bir uyum yakalıyor!

Açık saçlarda aksesuarlar

Plaj dalgalarınızı gözler önüne sermek istiyorsanız saçınızı toplamak isteyeceğinizi sanmıyoruz. O halde küçük tokalarla yanlarda tutamlar alarak hem dalgalarınızı koruyabilir hem de kendi dokunuşunuzu katabilirsiniz.

FOTOĞRAFLAR: @abbiechatfield, @amaka.hamelijnck

Afrika örgülerine hayır diyebilir misiniz? Yaza çok yakışan bu modeli özellikle saç bantları ve eşarplarla plajda kullanmayı çok seveceksiniz. Bol bol etnik takı da şart!

At kuyruğu ve topuzlarda hacimli tokalar

Desenli kumaş tokaları at kuyruğunuzu hareketlendirmek için kullanın. Bikininizin desenine en uygun ve rengi seçin. Özellikle beyaz bir bez toka tüm yazı kurtaracaktır.

FOTOĞRAFLAR: @annelauremais, @dilettabonaiuti

Organza tül kumaştan yapılan hacimli lastik tokalar da seçenekler arasında. Sadece plaj değil, yaz akşamı topuzlarınızda da bu toka gerçek bir kurtarıcı olacak.

Yarım toplanmış saçlar

Ucunda kurdeleler bulunan lastik tokalarla saçlarınızı yarım toplayabilirsiniz. Hem havalı bir görünüm yakalayacaksınız hem de saçlarınız rüzgarla görüşünüzü engellemeyecek.

FOTOĞRAFLAR: @cheraleelyle, @carajourdan

Özellikle son yılların vazgeçilmezi deniz kabuğu tokalar da saçlarınız için stil sahibi aksesuarlardan. Bunu kendiniz dahi yapabilirsiniz. İhtiyacınız sadece tel ya da bez toka, yapıştırıcı ve deniz kabukları!