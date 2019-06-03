Platonik Aşkınızı Etkilemenin 7 Yolu

Platonik aşk başlarda zararsız görünse de ve kendinizi bu durumdan rahatsız olmadığınıza ikna etmeye çalışsanız da; bir süre sonra rahatsızlık verebilir.

Peki ya platonik aşkınızla gerçek bir ilişkinin içinde olsaydınız? Bunun hayali bile sizi mutlu etmeye yetiyor değil mi? Kendinizi geri çekmeyin ve bu temel 7 öneriyle birlikte istediğiniz erkeği elde edin.

İşte platonik aşkınızı elde etmenin 7 yolu:

İlk adımı atmaktan çekinmeyin

İlk adımı atmış olmak sizi bu ilişkide kaybeden taraf yapmayacaktır. Cesaretiniz ile ilgisini çekebilirsiniz.

Gizemli olun

Her şeyinizi anlatmayın. Merak edeceği pek çok ayrıntı bırakın.



Gülümseyin

Erkekler, güler yüzlü kadınlardan hoşlanır. Her şeyin ötesinde, gülümsemeniz üzerinde pozitif ve sıcak bir etki yaratacaktır.



Beden diline çalışın

Beden dili herşeydir. Ondan hoşlandığınızı belli eden bir kaç hareket, onu cesaretlendirebilir. Ayrıca sadece kendi vücut dilini değil, onun da duyguları hakkında ipuçları öğrenmek için erkeklerin de beden diline çalışmalısın.

Topluluk içerisinde onu destekleyin

Birlikte bulunduğunuz ortamda onun fikirlerini destekleyin. Yanınızda olmadığında da, desteğinizi çevrenizde belirtin. Haberi olacaktır.

İlgi alanlarını öğren

Onun için kendinizi olduğunuzdan başka bir insana dönüştürmeyin ancak ilgi alanları hakkında bilgi sahibi olun. Zira konuşmayı başlattıktan sonra ilgisini sürdürebilmek ve muhabbeti devam ettirebilmek için buna ihtiyacınız olacak.



Hayır demeyi öğrenin

Onu elde etmek adına kabullenici bir tavır takınmayın. Hayır diyebilmeniz, daha karakter sahibi bir imaj bırakmanıza neden olacaktır.