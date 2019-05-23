Prada Artık Hayvan Kürkü Kullanmayacağını Açıkladı

Prada, 40’tan fazla ülkeden 50’den fazla hayvan koruma örgütünün koalisyonu olan Fur Free Alliance (FFA) işbirliğiyle, SS 2020 Kadın koleksiyonu itibariyle tasarımlarında ve yeni ürünlerinde artık hayvan kürkü kullanmayacağını açıkladı.

Prada hayvan kürkü kullanmayı bırakıyor

Miuccia Prada, markanın yeni kararıyla ilgili olarak “Prada Grubu, inovasyon ve sosyal sorumluluğa kendini adamıştır ve Fur Free Alliance (FFA), LAV ve Amerika Birleşik Devletleri İnsani Derneği ile olumlu bir diyaloğun ardından gelen kürk kullanmama politikamız, bu görevin bir uzantısıdır. Yenilikçi malzemelere odaklanmak, şirketin etik ürünlere olan talebini karşılarken, yaratıcı tasarımın yeni sınırlarını keşfetmesini sağlayacaktır.” yorumunda bulundu.

Fur Free Alliance (FFA) Başkanı Joh Vinding ise, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “FFA olarak Prada Group’u hayvan kürkü kullanmama yönündeki kararından dolayı tebrik ediyoruz. Prada Group, bünyesindeki markalarla, tüketicinin hayvan haklarıyla ilgili hassasiyetine saygı gösteren ve gün geçtikçe büyüyen bir ‘fur free’ marka grubuna katıldı” diye belirtti.