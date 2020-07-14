Prada Multiple Views SS21 Defilesinden Öne Çıkan Görünümler

Koleksiyonda siyah ve beyaz renkler hakim ve oldukça yalın çizgiler öne çıkıyor. Zaman karmaşıklaştıkça, kıyafetler daha sade ve yalın bir hale geliyor.

Prada, SS21 Multiple Views defilesini, beş farklı sanatçının kolektif yorumuyla, beş farklı bölüm olarak sergiledi. Terence Nance, Joanna Piotrowska, Martine Syms, Juergen Teller ve Willy Vanderperre tarafından hazırlanan beş film, koleksiyonun yaratıcı ve ayırt edici yönünü, her bir sanatçının kendi bakış açısıyla gözler önüne serdi. Bu, ilk kez gerçekleştirilen dijital showun gerçeğini yansıtan bir yorum.

  • Prada Multiple Views SS21
  • Prada Multiple Views SS21

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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