Prada’dan Milano Hastanelerine Alkış Toplayan Bağış

Moda devlerinden Prada, Milano hastanelerine 6 yoğun bakım ve solunum cihazı ünitesi bağışladı.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor. İtalya’da şu anda 24.700’den fazla onaylanmış koronavirüs vakası var.

16 Mart’ta İtalya’da koronavirüs salgını nedeniyle 24 saat içinde 368 can kaybı meydana geldi. Özellikle Milano’daki hastanelerde zorlu süreçler yaşanıyor. Hasta yoğunluğu nedeniyle sağlık ekipmanları yetmiyor. Milano Fuar Merkezi hastaneye dönüştürüldü ve emekli doktorlar, sağlık çalışanları gönüllü olarak destek oluyor.

Tüm bu destek sürecinde Prada CEO’ları Miuccia Prada ve Patrizio Bertelli de Milano’daki üç hastaneye, her bir tesise iki yoğun bakım ve bir resüsitasyon (solunum ve kalp) ünitesi bağışladıklarını açıklayarak örnek bir davranış sergilediler.