Prada’dan UNESCO Yararına Açık Artırma

Prada, Sonbahar / Kış 2020 Kadın ve Erkek Koleksiyonu kampanyası “Tools of Memory” için Sotheby’s iş birliğiyle UNESCO yararına bir açık artırma gerçekleştirecek.

Modanın görevi yalnızca içinde bulunduğu zamanı yansıtmak değil, aynı zamanda onu şekillendirmektir.

Prada FW2020 kampanyası sadece bir görsellik değil, bir aksiyon: Sotheby’s işbirliğiyle gerçekleşecek online açık arttırmanın geliri, UNESCO‘nun dünyanın dört bir yanında dezavantajlı gençler için yürüttüğü eğitim projeleri için bağışlanacak.

Açık arttırmada, koleksiyondan öne çıkan ürünler, show davetiyeleri, defile dekorundan parçalar gibi Prada Sonbahar / Kış 2020 sezonu kadın ve erkek koleksiyonlarının evrenine ait bir çok parça satışa sunulacak.