Prada’dan UNESCO Yararına Açık Artırma

Prada, Sonbahar / Kış 2020 Kadın ve Erkek Koleksiyonu kampanyası “Tools of Memory” için Sotheby’s iş birliğiyle UNESCO yararına bir açık artırma gerçekleştirecek.  

Modanın görevi yalnızca içinde bulunduğu zamanı yansıtmak değil, aynı zamanda onu şekillendirmektir.

Prada FW2020 kampanyası sadece bir görsellik değil, bir aksiyon: Sotheby’s işbirliğiyle gerçekleşecek online açık arttırmanın geliri, UNESCO‘nun dünyanın dört bir yanında dezavantajlı gençler için yürüttüğü eğitim projeleri için bağışlanacak.

Açık arttırmada, koleksiyondan öne çıkan ürünler, show davetiyeleri, defile dekorundan parçalar gibi Prada Sonbahar / Kış 2020 sezonu kadın ve erkek koleksiyonlarının evrenine ait bir çok parça satışa sunulacak.   

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.