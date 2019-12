Pratik ve Kullanımı Kolay Cilt Bakımı

Her kadın gibi benim de arzum sağlıklı görünen, canlı bir cilde sahip olmak. Gözenekli olduğu için de genel olarak yağlı bir cilt yapım var. Bu nedenle derinlemesine temizlik yapmak ve siyah noktalardan arınmak ilk hedefim. Sık sık seyahat ettiğim için pratik ve kolay bir cilt bakımı, olmazsa olmazım. Yeni FOREO LUNA 3 ile bunu gerçekleştirmek mümkün. Başta da belirttiğim gibi, yağlı bir cilt yapısına sahip olduğum için benim tercihim mavi olan model. FOREO LUNA 3 ile üç ürünle, cilt bakımı rutinimi tamamlayabiliyorum. Genellikle cildimi temizleyici jel kullanarak yıkadıktan sonra, serum sürüyor ve yağ dengesini sağlayacak bir nemlendirici kullanarak cilt bakımı adımlarını tamamlıyorum.

LUNA 3’ü kullanmadan önce; cildimi makyajdan arındırıyorum. Bunun için genelde Bioderma Sensibio H2O Misel Solüsyon ya da temizleyici bir jel kullanıyorum. Eğer göz makyajını yoğun yapmışsam, ikisini birden kullandığım da oluyor. Makyajımı çıkardıktan sonra, telefonuma yüklediğim Foreo for You uygulamasını açıyorum. Uygulamaya tanımladığım LUNA 3 ile cildimi temizleyebiliyor ve dört farklı masaj seçeneğinden o gün ihtiyacım olanı yaparak cilt bakımıma devam ediyorum. Yüzümü ıslatıyorum ve Caudalíe Vinopure Arındırıcı Temizleyici Jel’i, FOREO LUNA 3’ün üzerine sürerek cildimi temizlemeye başlıyorum. Foreo for You uygulaması üzerinde 16 farklı güç seviyesi bulunuyor.

Bir dakika boyunca tercih ettiğim güç ayarında temizliğimi yapıyorum. Sıra masaj yapmaya geliyor. Gün boyu bilgisayar karşısında olduğum için genellikle göz altlarımda yorgun bir görünüm oluşuyor. Bunu gidermek için Eyes on the Prize masaj modunu seçiyorum. Önceden sürdüğüm göz kreminin üzerine LUNA 3 ile bu masajı yapıyorum. Göz çevresini sıkılaştırmak için yüksek ve düşük yoğunluklu titreşimler kullanan iki dakikalık masaj modunu tercih ediyorum. Kiehl’s Midnight Recovery Concentrate Serumu yüzüme sürdükten sonra da dört dakikalık Contour Crazy masaj modunu uygulayarak yanaklarımın ve elmacık kemiklerimin şekillenmesine yardımcı oluyorum. Çok kısa bir sürede hem cildimi derinlemesine temizliyor hem de günlük yorgunluğumu masaj modlarıyla azaltmış oluyorum. Siz de benim gibi pratik ve kullanımı kolay, profesyonel cilt bakımını tercih edenlerdenseniz FOREO LUNA 3’ü mutlaka deneyimlemelisiniz.

Damla Suay Lü – Marie Claire Güzellik ve Sağlık Editörü